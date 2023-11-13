博弈網站一條龍方式經營 警方破獲逮42人送辦

新北市徐姓男子經營博弈網站，採一條龍方式經營，刑事局中部打擊犯罪中心展開2波行動，兵分多路前往台北市、新北市等地查緝，帶回徐男等涉案的42人，依法送辦。（民眾提供） 中央社 徐姓男子經營博弈網站「玖天娛樂城」集團，一條龍方式經營，有叩客機房、轉帳水房、客服機房、系統工程師等，警方逮捕徐男及工程師等42人，依照賭博罪嫌送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，民國111年6月接獲線報，36歲徐男等人在新北市永和區經營博弈網站「玖天娛樂城」的叩客機房，娛樂城網站提供體育賽事、百家樂、彩票等多款賭博遊戲，並利用FB、IG、LINE等社群軟體散布廣告。

透過吸引賭客至超商購買點數或以網路銀行轉帳、匯款等方式入金，再由集團後台人員將金錢轉成點數，提供賭客下注對賭。警方偵破逮捕5人。

警方報請檢察官指揮偵辦，112年9月展開第2波打擊行動，兵分多路前往台北市、新北市等地查緝，偵破同一犯罪集團旗下的系統開發維護機房、洗錢轉帳水房及客服機房，再查獲37名犯嫌到案。

警方調查，此犯罪集團以一條龍方式經營博弈娛樂城，除自有娛樂城叩客機房外，另成立轉帳水房、客服機房及系統工程師機房，其中2處工程師機房分別藏匿於台北市中山區高級商辦大樓內的不同樓層，機房外掛名科技公司，藉以掩人耳目。另轉帳水房及客服機房則分別藏匿在新北市三重區2處民宅內，企圖躲避警方追查。

警方現場搜索查扣電腦等相關涉嫌營利賭博及洗錢轉帳的工具證物，為追查不法所得，聲請扣押裁定洗錢帳戶內的不法資金新台幣82萬元、房屋及土地各1筆，市價超過2500萬元，依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。