台中大肚連棟倉庫大火…濃煙竄天際國道看得見 52位消防人員馳援

台中市大肚區文昌路1處倉庫12日發生火警，陣陣黑煙竄出，消防人員獲報到場立刻布開水線搶救，現場無人員傷亡；火勢於下午2時42分控制，持續滅火中。圖／民眾提供（中央社）

台中大肚文昌路1處內部存有塑膠粒等的連棟倉庫，今天下午發生火警，陣陣濃煙冒出，現場無人員傷亡；但因黑煙不斷竄出，鄰近的國道3號也可看見，消防局救援已控制火勢。

台中市消防局今天下午1時20分接獲通報，大肚區文昌路三段1處倉庫發生火警，立刻派遣轄區大肚分隊等共計8個單位，出動各式消防車25輛、消防人員52名，前往搶救。

消防人員抵達現場，發現為連棟倉庫起火燃燒，倉庫內部存放塑膠粒原料、食品冷凍庫、不織布等；消防人員立刻部署水線搶救，現場無人員傷亡，火勢於下午2時42分控制，持續滅火中。

倉庫內不斷有陣陣黑煙竄出，鄰近的國道3號也能看見，高公局也加派人員前往附近路段路肩示警；確切起火原因，待消防局火調人員調查釐清。