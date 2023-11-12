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半夜郵局領年金？ 桃園9旬嬤迷路徘徊街頭 警協助返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名高齡90歲的劉姓阿嬤，日前深夜獨自在街頭徘徊，警方接獲民眾報案尋獲阿嬤，她卻說自己要去郵局領老人年金，發現郵局沒開門又找不到回家的路，對此警方確認阿嬤身分後將她送回家，家人見到老媽媽全鬆一口氣。

平時住在蘆竹區海山路二段附近的90歲劉姓阿嬤，日前深夜在蘆竹區南山路三段與山林路一段街頭徘徊，路過民眾發現後報案，警方便沿途尋找，最後在蘆竹區山林路一段的店家前尋獲阿嬤，由於她戒心甚高，不願接受旁人協助，直到員警到場後耐心詢問，阿嬤才放下戒心。

對此阿嬤表示要到郵局提領老人年金，但發現郵局沒有開，也不知道自己身在何處，不知所措只好四處徘徊。警方確認阿嬤身分後，随即將她載回家，到家時心急如火的家屬正四處尋找阿嬤，其兒子和媳婦見到走失的老媽媽被警方帶回家，頓時才放下提心吊膽的心情，並感謝警察熱心協助。

蘆竹警分局呼籲，老人外出最好有家屬同行，且應注意身體狀況，以免發生意外。若有家人失智，請多加留心注意其行動，建議可向各地區公所申請佩戴愛心手環，或向警察機關申請指紋建檔，希望迷途老人能在最短時間內回到溫暖的家。

桃園蘆竹一名90歲阿嬤日前半夜在外徘徊迷路，警方將她送返家後令家人相當感謝。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹一名90歲阿嬤日前半夜在外徘徊迷路，警方將她送返家後令家人相當感謝。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹一名90歲阿嬤日前半夜在外徘徊，附近民眾見狀報警讓她順利返家。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹一名90歲阿嬤日前半夜在外徘徊，附近民眾見狀報警讓她順利返家。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹一名90歲阿嬤日前半夜在外徘徊，表示去郵局領老人年金卻發現沒開門。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹一名90歲阿嬤日前半夜在外徘徊，表示去郵局領老人年金卻發現沒開門。記者周嘉茹／翻攝

阿嬤 郵局 警察

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