死神手中搶命！便利店員工突倒地昏迷 消防電擊3次救回

便利商店林姓店員上個月27日上午突然在店內昏倒，旋即沒有生命徵象。同事驚見趕緊通報119派人前來協處。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視林男無脈搏、無呼吸，趕緊施以CPR、AED電擊3次，約莫6分鐘林男恢復呼吸心跳送醫急救。據悉，這個月8日林男已恢復清醒，沒有生命危險。

據了解，林姓男子（49歲）是新北市三重區三陽路一名便利超商大夜班員工。上個月27日上午7時許，林男下班突感身體不適，他跟接班同事說「我先躺在地上休息一下」不久一旁同事準備叫他起身，發現林男怎麼也叫不醒，趕緊撥打119報案。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視林男已無脈搏、呼吸，且心電圖呈現心室顫動（VF）狀況，救護員趕緊給予AED電擊3次同步按壓CPR，約莫6分鐘後林男恢復呼吸心跳，趕緊協助送醫急救。這個月8日林男已恢復清醒，沒有生命危險。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，消防局近年來持續推廣全民CPR，關鍵在於6分鐘內啟動「生命之鍊」，即時施予內科患者心肺復甦術，給予患者腦部氧氣、身體能量，就能增加存活率及降低腦部損害。呼籲，民眾如有身體不適，應適時休息或尋求醫療協助，切勿逞強。若有緊急狀況請立即致電119尋求協助，並依指揮中心指導對患者進行協助。