聽新聞
test
0:00 / 0:00
死神手中搶命！便利店員工突倒地昏迷 消防電擊3次救回
便利商店林姓店員上個月27日上午突然在店內昏倒，旋即沒有生命徵象。同事驚見趕緊通報119派人前來協處。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視林男無脈搏、無呼吸，趕緊施以CPR、AED電擊3次，約莫6分鐘林男恢復呼吸心跳送醫急救。據悉，這個月8日林男已恢復清醒，沒有生命危險。
據了解，林姓男子（49歲）是新北市三重區三陽路一名便利超商大夜班員工。上個月27日上午7時許，林男下班突感身體不適，他跟接班同事說「我先躺在地上休息一下」不久一旁同事準備叫他起身，發現林男怎麼也叫不醒，趕緊撥打119報案。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視林男已無脈搏、呼吸，且心電圖呈現心室顫動（VF）狀況，救護員趕緊給予AED電擊3次同步按壓CPR，約莫6分鐘後林男恢復呼吸心跳，趕緊協助送醫急救。這個月8日林男已恢復清醒，沒有生命危險。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，消防局近年來持續推廣全民CPR，關鍵在於6分鐘內啟動「生命之鍊」，即時施予內科患者心肺復甦術，給予患者腦部氧氣、身體能量，就能增加存活率及降低腦部損害。呼籲，民眾如有身體不適，應適時休息或尋求醫療協助，切勿逞強。若有緊急狀況請立即致電119尋求協助，並依指揮中心指導對患者進行協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言