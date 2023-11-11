影／詐騙女車手約社區大廳面交 新北警假扮房仲埋伏逮人

新北市鄭姓男子誤信詐騙集團投資詐騙技倆，日前與詐騙集團宋姓女車手相約社區一樓大廳面交100萬元投資款項，轄區中和員警假扮房仲埋伏，趁宋女收款之際當場現身逮人，查扣偽造證件及贓款，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中和區退休的鄭姓男子（72歲）誤信詐騙集團投資詐騙技倆，今年10月18日及30日，已先後兩次當面交付投資款項共260萬元，且約定出金獲利日期為今年11月1號即可領出投資獲利，沒想到詐騙集團巧言繼續投入資金可再獲取更多獲利為由拖延出金，鄭男驚覺其中定有鬼，向中和警方報案。

因詐騙集團仍持續聯絡鄭男希望繼繼加碼投資100萬元，由於前兩次都是在鄭男所住社區一樓大廳面交，警方成立專案小組，日前由轄區積穗派出所長徐冠明喬裝房屋仲介於現場埋伏，趁假冒投資公司員工還配掛工作證的詐團車手宋姓女子（28歲）現身取款後開立現金收款單收據之際，立即上前逮人，查扣偽造證件及贓款，警詢後將宋女依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。