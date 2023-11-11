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地主投資股票連續被騙1500萬 面交第15次...終於報警了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市蘆竹區60多歲謝姓地主，上月滑臉書認識高姓女網友，對方報明牌好康吸引謝男上鉤，隨即加入Line社群後，自稱股票操盤手的老師表示自己是投資公司的人，再三向他保證獲利，謝男心動，下載對方提供的App，果然發現錢滾錢，對方每隔幾天就到他家取投資金，總計已送出1500萬元，對方卻一直無法出金起懷疑，經友人勸說報警，警方將計就計，趁吳、陳姓2車手到宅取款時逮捕，將持續溯源。

蘆竹分局表示，南崁派出所日前接獲謝姓地主報案，表示在FACEBOOK社團內認識自稱「高汝昀」網友，要求他加入「手牽手─心連心」Line群組，又認識自稱「蘇函筠、李堯勳」股票操盤手，「蘇函筠」line對話表示，她是京德投資有限公司的人，提供「永慈投資APP」的假投資網站，聲稱保證獲利，慫恿被害人加入城APP會員。

警方說，謝姓地主因此下載APP，並誤信自己的投資正在翻倍賺，對方也藉此持續誘騙謝男繼續投資金額，並以永慈投資外派經理名義與謝男面交多達14次，遭詐總金額達1500餘萬元，直至無法出金，友人建議報案才知被騙。

由於謝男與車手都在自家社區會議室或家中面交，警方建議被害人將計就計，昨再次與歹徒相約面交時，先備妥假鈔道具，直到詐騙車手向謝男收取事先準備的假鈔後，於社區內埋伏的大批警力隨即一擁而上將吳姓、陳姓車手逮捕，並查扣相關物證等，全案將依詐欺罪送辦。

警方呼籲，民眾投資應循正常管道，千萬不要加入來路不明的投資群組，天下沒有白吃的午餐，遇有可疑詐騙資訊，可撥打165反詐騙專線諮詢或110報案，避免財物損失。

桃園蘆竹有名謝姓地主，誤信投資詐騙，連續被騙金額多達1500餘萬元，近日對方無法出金才起疑，終於在第15次要面交前報警，桃市蘆竹警方逮吳姓、陳姓2車手，將溯源追上手。記者陳恩惠／翻攝
桃園蘆竹有名謝姓地主，誤信投資詐騙，連續被騙金額多達1500餘萬元，近日對方無法出金才起疑，終於在第15次要面交前報警，桃市蘆竹警方逮吳姓、陳姓2車手，將溯源追上手。記者陳恩惠／翻攝
桃園蘆竹有名謝姓地主，誤信投資詐騙，連續被騙金額多達1500餘萬元，近日對方無法出金才起疑，終於在第15次要面交前報警，桃市蘆竹警方逮吳姓、陳姓2車手，將溯源追上手。記者陳恩惠／翻攝
桃園蘆竹有名謝姓地主，誤信投資詐騙，連續被騙金額多達1500餘萬元，近日對方無法出金才起疑，終於在第15次要面交前報警，桃市蘆竹警方逮吳姓、陳姓2車手，將溯源追上手。記者陳恩惠／翻攝
桃園蘆竹有名謝姓地主，誤信投資詐騙，連續被騙金額多達1500餘萬元，近日對方無法出金才起疑，終於在第15次要面交前報警，桃市蘆竹警方逮吳姓、陳姓2車手，將溯源追上手。記者陳恩惠／翻攝
桃園蘆竹有名謝姓地主，誤信投資詐騙，連續被騙金額多達1500餘萬元，近日對方無法出金才起疑，終於在第15次要面交前報警，桃市蘆竹警方逮吳姓、陳姓2車手，將溯源追上手。記者陳恩惠／翻攝

車手 詐騙 臉書

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