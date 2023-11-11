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蘇花公路降大雨 東澳─南澳段落石砸中小客車 傷者大腿骨折

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

蘇花路廊昨夜到今晨降下大雨，今天上午4時許天還沒亮，台9線117.15公里東澳路段，1輛白色三菱小客車南下時被落石擊中，男駕駛雙腿骨折意識清醒受困車內，消防人員搶救後脫困，送醫救治；台9線東澳─南澳段雙向封閉，上午6時20分許搶通。

宜蘭縣消防局今天上午4時37分許獲報，蘇花路廊東澳─南澳段有民眾車輛被落石砸中，派遣馬賽、南澳、蘇澳分隊前往，4時53分許到達現場，傷者是59歲男性，雙腿被砸中困於車內，救難人員出動器材破壞左前、左後車門，將傷者救出，初步判斷雙腿開放性骨折，意識清醒無生命危險，送往羅東博愛醫院。

公路局東分局指出，蘇花路廊受東北季風與水氣增加影響，近日持續大雨，今天上午事故發生後立刻遠端管制東澳─南澳段只出不進，調派裝載機到現場排除，6時20分許搶通，並讓搶災機具人員進駐戒護通行，若有坍方會立即清除。

蘇花路廊落石砸車意外造成東澳─南澳段雙向中斷，公路局東分局上午6時20分許搶通。圖／公路局東分局提供
蘇花路廊落石砸車意外造成東澳─南澳段雙向中斷，公路局東分局上午6時20分許搶通。圖／公路局東分局提供
59歲男性駕駛今天上午4時許沿蘇花路廊南下，經過台9線115公里左右，被強降雨造成坍方的落石砸中車輛，雙腿骨折受困車內，幸無生命危險，被送往羅東博愛醫院救治。記者陳敬丰／翻攝
59歲男性駕駛今天上午4時許沿蘇花路廊南下，經過台9線115公里左右，被強降雨造成坍方的落石砸中車輛，雙腿骨折受困車內，幸無生命危險，被送往羅東博愛醫院救治。記者陳敬丰／翻攝
蘇花路廊東澳─南澳段今天上午4時許有落石砸中車輛，救難人員破壞左側車門將駕駛救出。記者陳敬丰／翻攝
蘇花路廊東澳─南澳段今天上午4時許有落石砸中車輛，救難人員破壞左側車門將駕駛救出。記者陳敬丰／翻攝

落石 蘇花公路 蘇花路廊 東北季風

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