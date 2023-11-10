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澎湖馬公國中童軍教室失火 多個卡式瓦斯爐燒毀…起火原因待查

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣馬公國中今晚7時27分傳火警，消防局接獲保全公司通報，派出7車、19人馳援，幸當時已放學，無學生在校內；消防員發現起火點在1樓童軍教室置物櫃，佈水線搶救，火勢於近半小後撲滅，燈具及10餘個卡式瓦斯爐燒毀，起火原因由鑑識人員調查釐清。

澎湖縣消防局指出，馬公分隊於今天晚上7時27分許，接獲新光保全公司轉報指稱，位於中華路的馬公國中至聖樓發生火警，請求派遣人車前往搶救。

消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公及澎南分隊共6車17人前往現場搶救，並請馬公港務消防分隊支援水箱車1車2人，救災救護指揮中心並同步通知警方、台電及自來水公司派員配合搶救。

消防員抵達現場後，發現4樓建物的至聖樓傳出火煙，起火處在1樓818的童軍教室的置物櫃，立即部署水線搶救，火勢順利於晚上7時55分熄滅。

起火的童軍教室被燻黑，另燈具和置物櫃裡的10餘個卡式瓦斯爐具等童軍用品被燒毀，燃燒面積約10平方公尺，幸無人員傷亡；詳細起火原因及損失金額，由消防局火災調查科調查中。

澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，消防員佈水線搶救，幸近半小時後撲滅，無人受傷。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，消防員佈水線搶救，幸近半小時後撲滅，無人受傷。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，置物櫃被燒毀。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，置物櫃被燒毀。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，10多個卡式瓦斯爐燒毀。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，10多個卡式瓦斯爐燒毀。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，置物櫃被燒毀。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，置物櫃被燒毀。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，消防員佈水線搶救，幸近半小時後撲滅，無人受傷。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，消防員佈水線搶救，幸近半小時後撲滅，無人受傷。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，消防員佈水線搶救，幸近半小時後撲滅，無人受傷。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公國中今晚7時27分許傳出至聖樓一樓的童軍教室失火，消防員佈水線搶救，幸近半小時後撲滅，無人受傷。記者石秀華／翻攝

馬公 童軍 澎湖縣

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