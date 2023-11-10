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疑酒駕釀禍！印尼籍衝浪選手騎車自撞 頭部受創傷重不治

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導

一名來台參加國際衝浪公開賽的印尼籍男子，今天凌晨在台東台11線發生嚴重車禍，送醫後傷重不治。主辦單位台東縣政府已經透過印尼駐台辦事處聯繫上家屬，會盡力提供協助，至於肇事原因，警方還在調查中。

臺東縣成功分局今天凌晨零時獲報，在台11線128公里處發生嚴重車禍，一名來台參加衝浪比賽的印尼籍男子騎乘重型機車，沿台11線小馬路段北上行駛，不明原因失控撞擊路旁站牌及路樹，站牌連根拔起，駕駛當場倒地，機車噴飛20公尺遠。警消到場後發現駕駛頭部嚴重受創有生命危險，經送臺東馬偕醫院急救，但因傷勢過重，於早上10點45分宣告不治。

據悉，該名印尼男子騎乘的機車是向台灣友人借來的，在他身上也隱約聞到酒味，至於是否酒駕，尚等酒測結果出爐才能判定。而主辦衝浪大賽的台東縣政府獲知消息後，除了第一時間前往醫院探視，並透過印尼駐台辦事處聯繫上選手家屬，表示如有需要會盡全力協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

印尼籍衝浪選手深夜騎乘機車自撞，路邊站牌被撞到連根拔起。記者蔡世偉／翻攝
印尼籍衝浪選手深夜騎乘機車自撞，路邊站牌被撞到連根拔起。記者蔡世偉／翻攝
一名來台參加衝浪大賽的印尼籍男子深夜騎機車自撞，傷重不治。記者蔡世偉／翻攝
一名來台參加衝浪大賽的印尼籍男子深夜騎機車自撞，傷重不治。記者蔡世偉／翻攝

印尼 台東 馬偕醫院 酒駕 車禍 衝浪

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