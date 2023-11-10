外籍女移工下海掏金 苗警破獲跨國應召站逮6人

苗栗縣警察局昨晚間在苗栗地方檢察署彭郁清檢察官的指揮下，結合新竹、澎湖及移民署苗栗縣、桃園市專勤隊警力，在苗栗、新竹二地同步執行搜索，破獲以越南籍失聯移工阮女為首的跨國應召站，帶回2名主嫌、3名外籍賣淫女子及1名嫖客。

警方指出，日前接獲情資，失聯移工阮女經營越南女子應召站，透過在色情網路論壇張貼性交易廣告及性感照片招攬客人，尋芳客再依廣告內容加入指定通訊軟體，並依阮女指引前往旗下應召站實施性交易。

聯合專案小組依情資清查出犯罪車輛，再以車追人，實施跟監，最後成功鎖定位於竹南2處應召站及阮嫌新竹湖口藏身地點。昨（9日）晚間見時機成熟，發動搜索一舉將犯嫌緝捕到案。

警方調查發現，阮嫌利用社群媒體招募同鄉失聯移工或觀光逾期停留越南籍女子賣淫，以每次性交易1800元為代價，抽頭800元。因自知旗下賣淫女子無合法居、停留身分，為躲避警方追查，由阮嫌定期派人前往應召站補充性交易用品、日常用品並收取性交易所得。

苗栗縣警察局長莊勝雄表示，該案主嫌依違反刑法妨害風化罪移送苗栗地方檢察署偵辦，賣淫女子及嫖客依違反社會秩序維護法裁處，警方將持續向上溯源，清查是否有涉及人口販運或組織犯罪情事，以澈底淨化苗栗縣選前治安。