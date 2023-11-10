聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄聯結車出貨櫃場不慎擦撞 機車滑進車底人險遭輾
高雄市前鎮區發生聯結車與機車車禍，聯結車開出貨櫃場，未注意左方有機車停下禮讓，擦撞機車後，機車騎士人車倒地，機車被撞滑進聯結車底，機車騎士摔倒，受傷送醫，有驚無險，確實肇事原因由警方調查中。
這場車禍發生在高鳳貨櫃集散場前。今天上午11時30分許，聯結車司機吳姓男子（63歲）開車剛由高雄市前鎮區金福路高鳳貨櫃場外出，正準備右轉時，沿金福路直行的機車立即停車，但仍遭聯結車擦撞。
機車騎士陳姓男子在聯結車碰撞他的機車時立即跳開，但仍摔得人仰馬翻，可是機車倒地後，立即滑進聯結車底，卡進聯結車後輪前，吳姓司機及時煞車，有驚無險。陳姓騎士落地受傷，意識清楚。
警、消據報到場，將陳姓騎士送往小港醫院治療，暫無大礙，與聯結車司機都無酒駕，確實肇事原因由警方調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言