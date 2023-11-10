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高雄聯結車出貨櫃場不慎擦撞 機車滑進車底人險遭輾

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區發生聯結車與機車車禍，聯結車開出貨櫃場，未注意左方有機車停下禮讓，擦撞機車後，機車騎士人車倒地，機車被撞滑進聯結車底，機車騎士摔倒，受傷送醫，有驚無險，確實肇事原因由警方調查中。

這場車禍發生在高鳳貨櫃集散場前。今天上午11時30分許，聯結車司機吳姓男子（63歲）開車剛由高雄市前鎮區金福路高鳳貨櫃場外出，正準備右轉時，沿金福路直行的機車立即停車，但仍遭聯結車擦撞。

機車騎士陳姓男子在聯結車碰撞他的機車時立即跳開，但仍摔得人仰馬翻，可是機車倒地後，立即滑進聯結車底，卡進聯結車後輪前，吳姓司機及時煞車，有驚無險。陳姓騎士落地受傷，意識清楚。

警、消據報到場，將陳姓騎士送往小港醫院治療，暫無大礙，與聯結車司機都無酒駕，確實肇事原因由警方調查中。

高雄1輛聯結車開出貨櫃場，撞及機車，機車滑進聯結車底，騎士跳開受傷，有驚無險。記者林保光／翻攝
高雄1輛聯結車開出貨櫃場，撞及機車，機車滑進聯結車底，騎士跳開受傷，有驚無險。記者林保光／翻攝
高雄1輛聯結車開出貨櫃場，撞及機車，機車滑進聯結車底，騎士跳開受傷，有驚無險。記者林保光／翻攝
高雄1輛聯結車開出貨櫃場，撞及機車，機車滑進聯結車底，騎士跳開受傷，有驚無險。記者林保光／翻攝

機車騎士 車禍

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