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影／高雄老翁自助餐店「遺失」皮包 警幫找卻有驚人發現
高雄徐姓老翁3天前外出吃飯，回家後卻發現皮夾不翼而飛，報警說遺失皮夾，員警試著調監錄畫面，幫他尋找皮夾下落，竟在畫面中，發現老翁的皮夾不是遺失而是遭竊。
據了解，11月7日上午，73歲的徐姓老翁到高雄市新興警分局前金分駐所報案，說他皮夾遺失，裡面有3500元和證件，請員警幫他注意有沒有人送來皮包。員警請他回想曾去過哪些地方，他說前一天晚上，曾去高雄市前金區自立一路，吃自助餐後就回家。
員警向自助餐業者，調店裡的監視錄影畫面，試著幫老翁看看皮夾是否在自助餐店掉落，沒想到就發現驚人畫面。
畫面顯示，老翁獨自吃過自助餐後，將用過的餐具拿去旁邊丟，他一起身，後面1名戴安全帽的男子，立刻上前偷翻動老翁放在桌上背包，偷走皮夾，轉頭騎車逃逸；老翁丟過餐具回來拿背包，還不知道皮夾遭竊。
警方發覺，偷皮夾的男子已在自助餐店徘徊許久，似乎在物色下手目標，擴大調閱相關錄影畫面，查出梁姓男子（50歲）涉案，通知他到案。梁坦承偷皮夾，只花剩300元，皮夾也已丟棄，將梁男依竊盜罪嫌移送法辦。徐翁得知消息，還直感謝警方迅速為他找出真相。
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