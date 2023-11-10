高雄騎士慢速龜爬...不爽被按喇叭「驟停路中打電話」 後車怒檢舉

高雄仁武區前晚下班尖峰時段，24歲黃姓男子開車駛進慢車道，接近中正路與鳳仁路口時，因前方60歲賴姓男騎士車速過慢，黃男按喇叭示意，賴男疑不滿被後車按喇叭，驟停路中還手持手機通話，讓黃男氣得報警，警方依黃的行車影片發現，賴男違反2條道路交通管理處罰條例，最重可處3萬7000元罰鍰。

警方表示，賴男非遇突發狀況，在行駛途中驟然減速、煞車或車道中暫停，違反道交條例第43條1項4款規定，最重可處3萬6000元罰鍰。由於，賴男行駛道路時，以手持方式使用行動電話，違反道交條例第31條之1第2項規定，可處1000元罰鍰。