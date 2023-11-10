淡水男違停遇攔查 電擊器辣椒水襲警遭逮送辦

中央社／ 新北9日電

33歲鄭姓男子昨天下午在淡水區北新路一段因違停遭2名巡邏員警攔查，鄭男一開始假意配合，趁機拿出電擊器和辣椒水攻擊，員警受傷仍奮勇將鄭男逮捕，全案依妨害公務等罪嫌送辦。

淡水分局今天發布訊息說明，33歲鄭姓男子犯下毒品案件而遭判有期徒刑4年8個月，但因未報到執行而被檢方簽發拘票拘提中。

由於鄭男昨天下午1時許騎機車在淡水區北新路一段違規停車，員警王紹懿、詹益驍見狀上前攔查，鄭男一開始假意配合盤查，當員警上銬時趁機由外套取出辣椒水及電擊器攻擊員警，還對員警揮拳毆打。

警方表示，在鄭男攻擊下，造成兩員警面部紅腫及身體、四肢多處擦挫傷，但員警受傷後仍奮勇逮捕鄭男，事後才前往醫院治療，傷勢已無大礙。偵訊後，警方依妨害公務等罪嫌將鄭男移送士林地檢署偵辦。

淡水 辣椒水 妨害公務

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