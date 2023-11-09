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長短腳男闖銀樓潑汽油搶金項鍊 跑不快被逮遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市曾姓男子今年9月底到五股區一間銀樓假意購買金項鍊，待老闆拿出放置櫃檯，朝櫃檯潑灑汽油意圖行搶，還揚言要點火，反遭老闆及老闆娘聯手壓制報警逮人，新北地檢署今依恐嚇取財未遂、預備放火燒燬現供人使用住宅等罪嫌起訴。

起訴指出，曾姓男子（57歲）因長短腳得持拐杖行動相當不便，今年9月28日晚上8時許，曾男拜託外甥沈姓男子（48歲，已歿）打電叫車，從新北市泰山區明志路一段搭乘徐姓男子所駕駛計程車，前往五股區成泰路二段陳姓男子經營的銀樓。

兩人下車後，曾男多給300元叫計程車駕駛徐男在一旁等候，另要求沈男在外頭把風，曾男走進銀樓向銀樓老闆陳姓男子表示，要購買金項鍊，待陳男拿出一條金項鍊，便直接從背包內掏出一瓶2公升沙士寶特瓶，打開瓶口朝著店內櫃檯、椅子、地板潑灑汽油，接著伸手欲從衣服口袋拿出打火機並大喊「給我黃金項鍊，不然我現在灑汽油放火。」老闆陳男驚見立即按鈴報警，同時與老闆娘二人一同將曾男壓制。

轄區蘆洲警分局員警獲報迅速趕抵將曾男當場上銬逮捕，並在銀樓店外附近逮捕負責把風沈男，帶回派出所偵辦。沈男落網後辯稱不知曾男犯行，否認在外把風，曾男則坦承犯行，辯稱欠債缺錢，警詢後依法移送新北地檢署偵辦，檢方日前偵結，今依恐嚇取財未遂、預備放火燒燬現供人使用住宅等罪嫌起訴曾男，其外甥沈男因病已身故，處分不起訴。

新北市曾姓男子今年9月底到五股區一間銀樓假意購買金項鍊，待老闆拿出放置櫃檯，朝櫃檯潑灑汽油意圖行搶，還揚言要點火，反遭老闆及老闆娘聯手壓制報警逮人，新北地檢署今依恐嚇取財未遂、預備放火燒燬現供人使用住宅等罪起訴。圖／聯合報系資料照
新北市曾姓男子今年9月底到五股區一間銀樓假意購買金項鍊，待老闆拿出放置櫃檯，朝櫃檯潑灑汽油意圖行搶，還揚言要點火，反遭老闆及老闆娘聯手壓制報警逮人，新北地檢署今依恐嚇取財未遂、預備放火燒燬現供人使用住宅等罪起訴。圖／聯合報系資料照
新北市曾姓男子今年9月底到五股區一間銀樓假意購買金項鍊，待老闆拿出放置櫃檯，朝櫃檯潑灑汽油意圖行搶，還揚言要點火，反遭老闆及老闆娘聯手壓制報警逮人，新北地檢署今依恐嚇取財未遂、預備放火燒燬現供人使用住宅等罪起訴。圖／聯合報系資料照
新北市曾姓男子今年9月底到五股區一間銀樓假意購買金項鍊，待老闆拿出放置櫃檯，朝櫃檯潑灑汽油意圖行搶，還揚言要點火，反遭老闆及老闆娘聯手壓制報警逮人，新北地檢署今依恐嚇取財未遂、預備放火燒燬現供人使用住宅等罪起訴。圖／聯合報系資料照

老闆娘 銀樓

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