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桃園火警2死1命危…查出8旬阿祖持打火機燒床墊 釀悲劇「原因曝光」

聯合報／ 記者周嘉茹陳俊智／桃園即時報導

桃園市桃園區昨晚發生一起嚴重火警，造成8歲男童命危、其外婆和曾祖母死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區昨晚發生一起嚴重火警，造成8歲男童命危、其外婆和曾祖母死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區昨晚發生一起嚴重火警，龍壽街145巷一處民宅公寓4樓竄出火舌，造成8歲男童命危、其外婆和曾祖母死亡，而曾祖母已嚴重碳化。桃園地檢署檢察官今會同火調科人員回到火場勘驗，初步認定是高齡85歲曾祖母持打火機燒床墊，最終導致2死1命危家庭悲劇。

據了解，干姓8歲男童平時和29歲媽媽、57歲外婆及85歲曾祖母同住，一家4代同堂，最近男童外公才因心肌梗塞猝逝，曾祖母則因腎臟久病又與男童的外婆長期關係不睦，男童外公一向當和事佬，但他猝世，導致曾祖母情緒不穩；昨下午4點多媽媽外出上班，晚間得知家裡發生意外，急忙趕回家。現場起火點位於曾祖母房間，人被救出時已經嚴重碳化，祖孫則吸入大量濃煙失去生命跡象，57歲外婆送醫搶救身亡，8歲男童仍在加護病房救治。

由於昨晚發生火警的範圍僅5平方公尺，消防人員到場花5分鐘就將火勢撲滅，卻造成2死1命危，疑點重重。桃園地檢署檢察官今會同火調科人員回到火場勘驗，初步認定是高齡85歲曾祖母持打火機燒床墊，最終導致2死1命危家庭悲劇。

其中8歲男童昨晚從火場救出時無生命跡象，送醫搶救後恢復心跳，仍在加護病房觀察。男童就讀的國小表示，已經和媽媽約好時間要前往醫院探望男童並慰問，只要男童有任何狀況都會全力協助家屬。社會局說明，男童一家過去沒有領社會福利，未申請低收入入也沒有家暴開案紀錄，對於家庭遭遇不幸，家屬後續有任何需求將從旁協助。

附近住戶透露，昨晚吃飯時間突然聞到有燒塑膠的味道，爬到窗外看發生什麼事，結果驚見對面窗戶冒出濃煙，趕緊大聲呼救，同棟住戶甚至衝上樓試圖開門救援，但無能為力趕緊報案，隨即被疏散到外頭。對於一家人平時互相會在巷弄遇見，不過都相當安靜低調，而85歲曾祖母日前曾經下樓，敲打鄰居家門幫忙叫計程車，還抱怨孫媳婦的媽媽不給她飯吃，兩人關係長期不睦。

桃園 火災

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