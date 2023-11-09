嫌燒烤食物不新鮮吃壞肚子 高雄4男朝店潑漆發洩慘了

陳姓男子和友人昨晚到高雄市新興區一家日式燒烤料理店聚餐，消費後吃壞肚子，嫌店家食材不新鮮，今晨和何姓男子及2名少年折返現場，趁店家打烊之際，朝大門噴漆，警網獲報趕抵將陳等4人逮捕，警詢後依妨害秩序、恐嚇及毀損等罪嫌移送偵辦。

高雄陳姓男子因嫌新興區一家燒烤店食物不新鮮吃壞肚子，夥同1男和2名少年朝店潑漆發洩，遭警方逮捕。記者石秀華／翻攝

位於高雄市新興區一家日式料理燒烤店今晨1時24分遭人潑漆，新興警分局五福路派出所獲報出動快打警網趕抵現場，逮捕在場滋事的陳姓男子（21歲）、何姓男子（20歲）及兩名少年。

經警方調查，陳男和其中一名少年昨晚在燒烤店聚餐，結帳離開後，疑似吃壞肚子，認為店家食材不新鮮，凌晨趁店家打烊打掃之際，和何等3人折返現場，朝店家大門潑漆發洩。