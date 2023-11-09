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苗栗三義綠色隧道遭濫倒 拘捕1人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣三義鄉西湖村綠色隧道旁一條產業道路，今年7月遭亂倒大批廢棄物，連人都沒辦法通過。圖／三義鄉公所提供
苗栗縣三義鄉西湖村綠色隧道旁一條產業道路，今年7月遭亂倒大批廢棄物，連人都沒辦法通過。圖／三義鄉公所提供
苗栗縣三義鄉景點綠色隧道旁一條產業道路7月遭傾倒廢棄物阻斷，地方痛批誇張離譜，警方前天拘捕呂姓男子到案，查出他從無線電接單涉嫌亂倒，獲1萬8000元不法利益，全案擴大偵辦中。

三義鄉苗51線連接鯉魚潭村、西湖村的綠色隧道，自然風光明媚，是著名觀光景點，一旁產業道路7月28日發現遭棄置廢塑膠、廢木材等一般事業廢棄物，整個道路全被倒滿，人車無法通行。

三義鄉長呂明忠痛批離譜，縣長鍾東錦指示警方加強巡邏，如果發現可疑車輛通報，查驗相關證明文件，違反規定重罰，並研議扣車嚇阻。

苗栗警察分局調閱周邊監視器影像不斷過濾，以車追人，鎖定涉案車輛，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，前天拘捕台中市呂男（42歲）拘捕到案，初步調查，呂男從無線電收聽到訊息，接單駕大貨車從台中市某工地，載運廢棄物隨機倒在綠色隧道旁產業道路，一趟代價1萬8000元，全案依廢棄物清理法罪嫌移送偵辦。

廢棄物 綠色隧道

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