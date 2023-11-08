快訊

台灣藝人安于晴赴泰旅遊遭勒索 4名泰國警察各判5年徒刑

健保再不改變 台大院長示警：看不好病、看不到病恐成常態

陳零九慘賠當證人！曾代言JPEX吸金延燒台灣 檢調搜索9路約談4人

行車糾紛油還沒加「火」先上來 雙方互不讓叫囂

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

有民眾PO出一段行車紀錄器畫面，只見一輛車轉彎進桃園中壢好市多中油站，後面彎進來的黃車超車，最後雙方停下來互相叫囂，先行車輛女駕駛駕駛大喊「很危險你用衝的」，黃車駕駛也回嗆「逼車」。中壢警方表示，未接獲報案，但呼籲民眾倘若有逼車等暴力脅迫行為會致生雙方危險，可能觸犯刑法強制罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

從行車紀錄器畫面可以看到，女駕駛原先還跟車上同行友人聊天，不過彎進加油站後，後方黃車突然加速超車，最後雙方互不相讓停在路中間，女駕駛高喊「很危險你用衝的」，黃車駕駛搖下車窗不甘示弱回嗆「幹什麼啦，你逼車是不是」，女駕駛也回擊說看行車紀錄器叫警察，場面一度火爆。

中壢警分局今回應，有關民眾PO網於賣場加油站車道內疑似遭逼車畫面，警方尚未接獲報案，仍呼籲民眾務必理性駕車，倘若有逼車等暴力脅迫行為會致生雙方危險，因發生地在賣場內非屬道路，惟可能觸犯刑法強制罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

有民眾PO出一段行車紀錄器畫面，只見一輛車轉彎進桃園中壢好市多中油站，後面彎進來的黃車超車，最後雙方停下來互相叫囂。圖／翻攝自社會事新聞影音
有民眾PO出一段行車紀錄器畫面，只見一輛車轉彎進桃園中壢好市多中油站，後面彎進來的黃車超車，最後雙方停下來互相叫囂。圖／翻攝自社會事新聞影音
有民眾PO出一段行車紀錄器畫面，只見一輛車轉彎進桃園中壢好市多中油站，後面彎進來的黃車超車，最後雙方停下來互相叫囂。圖／翻攝自社會事新聞影音
有民眾PO出一段行車紀錄器畫面，只見一輛車轉彎進桃園中壢好市多中油站，後面彎進來的黃車超車，最後雙方停下來互相叫囂。圖／翻攝自社會事新聞影音

加油站 賣場 車道

相關新聞

高雄撞2騎士逃逸男子找到了 原來無照令他害怕

高雄市新興區今天上午發生轎車逆向撞上2名機車騎士肇事逃逸，肇事男子在脫逃途中，連煞車都沒拉便跳車逃跑。今天下午他自行向警...

直播賣水果變家暴放送 只因甜柿問題…老闆娘被尪K頭痛哭

桃園市桃園區一間水果行老闆娘昨晚開直播賣水果，因水果販售問題和丈夫在鏡頭前起爭執，隨後遭丈夫關播，豈料重新再開直播時，老...

中古車行老闆投保高級車製造假車禍 不法獲利千萬元

高雄市34歲郭姓男子開設中古車行，他與兩名胞弟合作，替BMW、賓士、瑪莎拉蒂等高級中古車投保，再以自撞、或找人追撞方式製...

砂石車右轉視線死角惹禍 機車卡車底、騎士逃過一劫

苗栗縣竹南鎮的竹南運動公園旁的公園路口，今天上午9點多發生一起砂石車與機車交通事故，員警趕赴現場處理，研判是砂石車右轉彎...

台中海線監視器逾10年還在用？ 市警局：撙節公帑逐年換

台中市有議員質疑，台中海線地區的監視器老舊，超過10年的有七成，校園周邊甚至有些監視器已使用超過18年，擔心會影響其功能...

影／鸞山部落攻擊遊客蜂群是牠 又大又毒的中華大虎頭蜂

台東鸞山部落「會走路的樹」景點發生虎頭蜂攻擊事件，新北市土城老人會11名遊客受傷送醫，2人需要住院治療，同團遊客驚慌逃離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。