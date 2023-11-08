行車糾紛油還沒加「火」先上來 雙方互不讓叫囂

有民眾PO出一段行車紀錄器畫面，只見一輛車轉彎進桃園中壢好市多中油站，後面彎進來的黃車超車，最後雙方停下來互相叫囂，先行車輛女駕駛駕駛大喊「很危險你用衝的」，黃車駕駛也回嗆「逼車」。中壢警方表示，未接獲報案，但呼籲民眾倘若有逼車等暴力脅迫行為會致生雙方危險，可能觸犯刑法強制罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

從行車紀錄器畫面可以看到，女駕駛原先還跟車上同行友人聊天，不過彎進加油站後，後方黃車突然加速超車，最後雙方互不相讓停在路中間，女駕駛高喊「很危險你用衝的」，黃車駕駛搖下車窗不甘示弱回嗆「幹什麼啦，你逼車是不是」，女駕駛也回擊說看行車紀錄器叫警察，場面一度火爆。