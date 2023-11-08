工頭趕上班包包丟機車踏板 警熱心找車主...驚「是通緝犯」

陳姓男子是工地工頭，日前騎車趕上班簽到，隨意將機車臨停紅線後離開，正巧巡邏員警經過，見腳踏板還放著包包且拉鏈未關，認為機車違停又怕包包遭竊，熱心在場找車主，3分鐘後車主現身說「車子是我的」，警方一查身分，發現他是詐欺通緝犯，立刻逮捕解送歸案。

中正二分局泉州街派出所警員蔡旻樺、洪郁翔，日前清晨5點多騎車行經中華路二段巷弄，發現一輛機車臨停紅線，又腳踏板上放著背包且未拉拉鍊，怕貴重物品外露吸引竊賊，又觀察發現，機車排氣管還有餘溫，猜測駕駛未走遠，便在周遭找車主。

3分鐘後一名陳姓男子（53歲）快步奔向警方喊「是我的，是我的」，向員警說機車是他的，包包也是他的，因為急忙騎來上班找工班簽到，忘記把背包帶走，警方保險起見，詢問身分確認他是否是車主，一查大驚，他竟是台南地檢署發布的詐欺通緝犯。

警方說「你有案件，知道嗎？」陳男回說「有嗎？有什麼案件」，知悉被通緝後，他配合逮捕，警詢後依詐欺罪嫌移送台南地檢署解送歸案。