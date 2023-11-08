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影／貨車國道追撞油罐車起火 貨車駕駛遭大火吞噬身亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

許姓男子今天凌晨開貨車前往濱江市場批貨，行經國道一號南下路段追撞油罐車當場起火，貨車駕駛許男遭大火吞噬身亡，死者已移置新北立板橋殯儀館，國道警方已報請檢察官相驗，確切起火原因有待一步鑑定調查。

國道警察汐止分隊值班員警今天凌晨2時29分獲報，國道1號南向9.6公里發生車禍事故，兩車碰撞後起火燃燒，事故地點位於汐止分隊駐地附近，員警立刻趕到現場查看，發現其中1部為油罐車，立即封鎖現場警戒，並通知119派消防車、救護車。

據了解，45歲許姓男子駕駛小貨車從新北市瑞芳區出發要到台北市濱江市場批貨，行經國道1號南向汐止路段，撞擊52歲張姓男子駕駛的油罐車後方，小貨車就隨即冒煙起火燃燒，油罐車當時滿載油品要到五股，油罐車駕駛張男為免引發爆炸立即將車輛往前移動，員警接獲用路人到值班台報案立刻趕往，並封鎖管制警戒事故現場，以免引發爆炸。

小貨車駕駛許男受困在變形車內，因火勢過大未能即時逃生，火勢於2時53分由消防人員撲滅，經查看許母男已無生命跡象。油罐車駕駛張男未受傷，酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，車禍現場一度封閉外側車道及內、外側輔助車道處理，於今天清晨5時排除恢復通車。

許姓男子今天凌晨開貨車前往濱江市場批貨，行經國道一號追撞油罐車當場起火，貨車駕駛許男遭大火吞噬身亡，起火原因有待一步鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天凌晨開貨車前往濱江市場批貨，行經國道一號追撞油罐車當場起火，貨車駕駛許男遭大火吞噬身亡，起火原因有待一步鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天凌晨開貨車前往濱江市場批貨，行經國道一號追撞油罐車當場起火，貨車駕駛許男遭大火吞噬身亡，起火原因有待一步鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天凌晨開貨車前往濱江市場批貨，行經國道一號追撞油罐車當場起火，貨車駕駛許男遭大火吞噬身亡，起火原因有待一步鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天凌晨開貨車前往濱江市場批貨，行經國道一號追撞油罐車當場起火，貨車駕駛許男遭大火吞噬身亡，起火原因有待一步鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天凌晨開貨車前往濱江市場批貨，行經國道一號追撞油罐車當場起火，貨車駕駛許男遭大火吞噬身亡，起火原因有待一步鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天凌晨開貨車前往濱江市場批貨，行經國道一號追撞油罐車當場起火，貨車駕駛許男遭大火吞噬身亡，起火原因有待一步鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天凌晨開貨車前往濱江市場批貨，行經國道一號追撞油罐車當場起火，貨車駕駛許男遭大火吞噬身亡，起火原因有待一步鑑定調查。記者王長鼎／翻攝

國道 汐止 車道 火燒車

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