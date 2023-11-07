女兒先前同一地點輕生被勸下 澎湖6旬男子墜樓亡

馬公警分局調查，今晨死亡的男子，他女兒先前也在同一點有意尋短。本報資料照

澎湖一名64歲男子今早7點多被發現陳屍大樓中庭廣場，疑似墜樓身亡。警方調查發現，前不久他女兒曾盤坐頂樓女兒牆，經他親情勸說才就醫，不料這次卻變成他墜樓，初步研判，可能因長期照顧不堪負荷而發生憾事，縣府衛生局及社會處已介入處理。

據了解，死者的女兒是高風險關懷對象，他是長期照護陪伴者，疑因不堪長期照護壓力，今天遺下女兒輕生。衛生局及社會處已進行關懷安置。

馬公警分局調查表示，今早7點38分一處集合住宅大樓傳出巨響，警衛室人員發現疑似64歲住戶墜樓，身旁有一扇窗戶，馬上打電話報警，警方趕抵現場後，發現男子已身亡，立即拉起封鎖線，等檢察官指示。

警方調查，死者的女兒先前在同一地點的頂樓女兒牆有意尋短，情緒失控發出尖叫，警消人員趕抵現場勸解，也請來他進行親情勸說，才化解危機，當時他瘦弱的身影，讓大家印象深刻，沒想到如今他卻在同一地點墜樓身亡。

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