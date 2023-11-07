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登北插天山 大成發言人周叔恆墜谷亡

聯合報／ 記者林昭彰曾增勳賴昭穎／連線報導

周男不慎摔落8公尺深的北插天山溪谷身亡，新北、桃園市搜救人員合力搜救。圖／桃園消防局提供
周男不慎摔落8公尺深的北插天山溪谷身亡，新北、桃園市搜救人員合力搜救。圖／桃園消防局提供
大成食品發言人、董事長特別助理周叔恆，前天與外甥相偕攀爬桃園復興、新北三峽交界的北插天山，下山返程時周不慎失足墜谷，消防隊入山搜尋，深夜找到人已無生命徵象，漏夜搬運，昨天清晨下山送抵醫院，仍回天乏術。

大成昨日公告，發言人、董事長特別助理周叔恆因登山意外身亡，新任發言人待定中。

據了解，六十七歲周叔恆與五十一歲邱姓外甥，前天一起從滿月圓入山，挑戰攀登北插天山；返程下山時，邱男走在前面，在一處陡坡，周男失足往下滾，從邱面前一路滑，墜落約八公尺溪谷。

邱男立刻下溪谷查看，發現周頭部撞擊流血、四肢擦傷、意識模糊、呼吸微弱，連忙ＣＰＲ急救並打一一九求救。桃園市消防局先接到報案，查詢研判患者位置為三峽區，轉報新北市消防局。

新北派出四個分隊、桃園派一個分隊人車，共同執行山難救援，歷經四小時搜尋，前晚九時○七分接觸到患者，但已無呼吸心跳。

消防隊員又花七個小時架設繩索輔助搬運，昨凌晨四時五十分將人運到桃園市復興鄉小烏來登山口，由救護車送往新北市三峽區恩主公醫院，宣告不治，家屬確認無意見，報請司法相驗。

新北市消防局表示，北插天山是雪山山脈北段著名中級山岳，海拔一七二七公尺，路途遙遠，登頂路徑陡峭，需有體耐力及攀爬技巧才能順利完成，民眾出發前一定要做好行程規畫，了解攀登路線與時程安排，行前加強訓練體力、行程中小心謹慎，確保安全。

山難

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