逢甲大學男子墜樓 身分確認警聯絡家屬釐清死因
逢甲大學某大樓在今晚9時許傳出墜樓案件，男子從校內某大樓墜落，送醫急救後仍宣告不治，身分經查是學生，警方將聯絡家屬釐清死因，校方也將後續給予協助。
台中市消防局勤指中心在今晚9時許接獲逢甲大學教官報案，校園內某大樓樓頂有人坐在頂樓牆邊，十分危險。
消防隊獲報到場時，還來不及架設氣墊床，男子已墜落地面，男子在頂樓時有被其他師生目擊，當時男子疑以面朝內背朝外的方式墜落，男子在送往台中榮總急救後仍宣告不治。
第六警分局已派鑑識人員前往現場採證，目前已確認死者具學生身分，後續將聯絡死者家屬，明天報請檢察官相驗，釐清案發經過與死因。
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