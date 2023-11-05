疑甲苯起火釀災…工地15歲童工「全身40%燒傷」 北市勞檢處令停工

台北市民權西路中午發生一起新建工地火警，一處工地地下室疑似甲苯起火燃燒，儘管火勢撲滅，不過一年僅15歲工人後背、臀部、後大腿及手臂燒燙傷，已送馬偕醫院救治。台北市勞檢處第一時間前往勞檢，主秘康水順表示，這名傷者是二級燒傷，全身燒傷面積多達40%，目前沒有生命危險。

勞檢處主秘康水順表示，經初步了解，這名15歲童工是在進行工地地下四樓的停車場地坪施工，器具因有混到環氧樹酯，要用甲苯清洗，不過清洗過程，有其他工人疑似聽到傷者有在使用打火機，才導致起火。

目前勞檢處已勒令工地停工，儘管這名受傷工人不是在進行危險作業，是因甲苯清洗作業時不慎用火，目前先依照職安法28條要求停工；另外，針對職安設施規則第176條，雇主對於勞工吸菸應設置防火防災場所，因工地沒設置，後續將開罰3至30萬。

至於工人年僅15歲，儘管確定為童工，但因本身非從事危險性、有害性工作，目前勞檢處要確認有沒有經過法定代理人同意，若沒有法定代理人同意從事工作，依照勞基法第46條將開罰雇主2至30萬元不等罰款。未滿18歲從事非危險性、有害性工作，需經過法定代理人同意。

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