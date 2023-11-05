快訊

竹市議員疑闖紅燈撞機車...18歲騎士噴飛身亡 身分曝光是拳擊國手么弟

宜蘭太平山遊覽車翻覆！40名環保志工出遊 3人受困1人命危

北捷紅線異常！一路走走停停 800旅客在圓山站被請下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑甲苯起火釀災…工地15歲童工「全身40%燒傷」 北市勞檢處令停工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市民權西路中午發生一起新建工地火警，一處工地地下室疑似甲苯起火燃燒，儘管火勢撲滅，不過一年僅15歲工人後背、臀部、後大腿及手臂燒燙傷，已送馬偕醫院救治。台北市勞檢處第一時間前往勞檢，主秘康水順表示，這名傷者是二級燒傷，全身燒傷面積多達40%，目前沒有生命危險。

勞檢處主秘康水順表示，經初步了解，這名15歲童工是在進行工地地下四樓的停車場地坪施工，器具因有混到環氧樹酯，要用甲苯清洗，不過清洗過程，有其他工人疑似聽到傷者有在使用打火機，才導致起火。

目前勞檢處已勒令工地停工，儘管這名受傷工人不是在進行危險作業，是因甲苯清洗作業時不慎用火，目前先依照職安法28條要求停工；另外，針對職安設施規則第176條，雇主對於勞工吸菸應設置防火防災場所，因工地沒設置，後續將開罰3至30萬。

至於工人年僅15歲，儘管確定為童工，但因本身非從事危險性、有害性工作，目前勞檢處要確認有沒有經過法定代理人同意，若沒有法定代理人同意從事工作，依照勞基法第46條將開罰雇主2至30萬元不等罰款。未滿18歲從事非危險性、有害性工作，需經過法定代理人同意。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北市民權西路上一處新建工地因甲苯起火燃燒，1人受傷。記者蕭雅娟／翻攝
台北市民權西路上一處新建工地因甲苯起火燃燒，1人受傷。記者蕭雅娟／翻攝

勞檢 工人 北市 火災

延伸閱讀

北市新建工地傳火警 疑地下室甲苯燃燒 15歲工人燒燙傷送醫

越南河內防範迷你公寓火警 禁止電動車半夜充電

桃園八德電子工廠傳火警 黑煙竄天際…緊急疏散5人

南科工地人員拿打石機鑽尾毆死同事 冷血說「只敲一下就裝死」

相關新聞

宜蘭太平山遊覽車翻覆！40名環保志工出遊 3人受困1女命危

宜蘭縣太平山國家風景區多望溫泉區附近，稍早發生遊覽車翻覆意外，造成多人受傷。目前縣消防局接獲報案，已經派人車前往救援。

竹市議員疑闖紅燈撞機車！18歲騎士噴飛身亡 身分曝光是拳擊國手么弟

新竹市民富街昨天發生一起死亡車禍，現任議員鄭成光駕駛的黑色BMW在路口疑似闖紅燈，與一名18歲杜姓機車騎士發生碰撞，男騎...

疑甲苯起火釀災…工地15歲童工「全身40%燒傷」 北市勞檢處令停工

台北市民權西路中午發生一起新建工地火警，一處工地地下室疑似甲苯起火燃燒，儘管火勢撲滅，不過一年僅15歲工人後背、臀部、後...

嘉義鹿草連棟透天厝失火 58歲男失去呼吸心跳送醫

嘉義縣鹿草鄉竹山村今天下午發生嚴重住宅火警，連棟透天厝的其中一戶被燒得漆黑，影響周圍約3、4戶，消防員獲報趕往布水線滅火...

遊宜蘭返程翻覆…遊覽車上多為中高齡志工 司機：踩不到煞車只好拉手煞車

40名桃園八德環保志工到宜蘭縣太平山國家風景區旅遊，今天下午返程行經鳩之澤溫泉區附近，疑因煞車失靈，造成車輛翻覆。郭姓駕...

宜蘭遊覽車翻覆！運安會急召調查官赴太平山現場 首波至少派4人

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區一輛遊覽車，今下午3時17分載客下山，行經園區鳩之澤溫泉附近宜專一線路段時，疑煞車失靈翻覆，據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。