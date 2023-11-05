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大重機配備火箭筒...酷炫引注目 中警：欣賞的人請注意安全
台中市沙鹿區今天出現一輛酷炫大型重型機車，全車上下都有吸睛裝飾品，前車輪有恐龍和火箭筒，後車輪則有焰特效件，警方表示，從外觀初判，這輛重機外觀沒有違規，警方提醒在旁停車時欣賞的駕駛和騎士，反而要注意自己行車安全。
這輛重機車今天上午經過沙鹿區中清路，停等紅燈時，重機停在快車道外線道，後方有轎車，右側有機車，駕駛和騎士不約而同都轉向重機，被車上配備吸引。
重機前後方有小小兵和哥吉拉等小型玩偶，前車輪上方站著恐龍和火箭筒，車身旁掛著史迪奇等玩偶，後車輪有火焰特效件，狀似風火輪。
警方表示，從外觀看，這輛重機裝飾和後載物，沒有超高、超寬和超長，車牌沒擋住，裝飾物也沒有影響行車視線和安全，沒有違規。
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