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大重機配備火箭筒...酷炫引注目 中警：欣賞的人請注意安全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區今天出現一輛酷炫大型重型機車，全車上下都有吸睛裝飾品，前車輪有恐龍火箭筒，後車輪則有焰特效件，警方表示，從外觀初判，這輛重機外觀沒有違規，警方提醒在旁停車時欣賞的駕駛和騎士，反而要注意自己行車安全。

這輛重機車今天上午經過沙鹿區中清路，停等紅燈時，重機停在快車道外線道，後方有轎車，右側有機車，駕駛和騎士不約而同都轉向重機，被車上配備吸引。

重機前後方有小小兵和哥吉拉等小型玩偶，前車輪上方站著恐龍和火箭筒，車身旁掛著史迪奇等玩偶，後車輪有火焰特效件，狀似風火輪。

警方表示，從外觀看，這輛重機裝飾和後載物，沒有超高、超寬和超長，車牌沒擋住，裝飾物也沒有影響行車視線和安全，沒有違規。

台中市沙鹿區中清路今天有酷炫機車出現，引起駕駛和騎士注目。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區中清路今天有酷炫機車出現，引起駕駛和騎士注目。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區中清路今天有酷炫機車出現，引起駕駛和騎士注目。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區中清路今天有酷炫機車出現，引起駕駛和騎士注目。記者游振昇／攝影

重機 恐龍 火箭

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