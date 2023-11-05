台南機車精品量販店失火 疑電線走火待鑑定
台南市南區健康路一段一家機車精品百貨量販店，昨天深夜近11點，騎樓廣告燈柱突然起火， 消防人員接獲報案後到場出水滅火，火勢約在15分鐘後撲滅。消防人員說，起火原因可能與電線走火有關，至於真正起火原因，火災調查科人員今天上午到場鑑定釐清。
台南市消防局救災救護指揮中心，昨天晚上10點44分接獲民眾報案，位於南區健康路一段機車精品百貨量販店，1層樓連棟鐵皮建築物失火，中心派出南門、德興、等消防分隊出動18車38人到場搶救。
消防人員說，火勢於10點54分控制，11點1分撲滅，現場情形為騎樓廣告燈柱起火，燃燒面積25平方公尺，有財損、需火調。沒有人員受傷。消防人員初步了解起火原因可能與電線走火有關，至於真正起火原因，火災調查科人員今天上午到場鑑定查明。
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