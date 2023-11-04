彰化菜鳥消防員休假遇男子倒地 伸援CPR成功搶命

彰化縣消防局新進人員潘忠緯日前到台中打球，得知有男子倒地失去生命徵象，立即伸援實施CPR並使用AED電擊，患者在上救護車前就恢復心跳。他謙虛說，搶救生命是消防員本職。

彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊員潘忠緯10月25日休假至台中市朝馬國民運動中心打球，隔壁球場突然傳出有人倒地，潘忠緯主動上前查看，發現年約40歲男子失去意識且呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，潘忠緯立即施予CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救，成功搶救男子生命。

彰化縣消防局今天發布新聞稿表示，潘忠緯為男子急救時，另名護理師球友也主動加入急救，同時請運動中心人員拿取AED、BVM（袋瓣罩甦醒球）等急救器材，並通報消防局派遣救護車。

2人在救護車抵達前持續實施CPR並使用AED電擊3次，直到救護車抵達，再協助台中市消防局救護人員進行急救處置，男子上救護車前恢復心跳送醫治療。

潘忠緯表示，彰化縣消防局救護車有多項進階專業急救器材，但當天現場只有AED、BVM，加上實施心肺復甦術，提供腦部與其他重要器官血流，爭取黃金救命時間，事發當下沒想太多，單純只想救人，盡可能發揮他學到的專業救護技術。

潘忠緯謙虛說，緊急救護是消防任務之一，搶救生命是消防員本職，這次急救成功非自己就能完成，更需要團隊合作，感謝球友護理師、運動中心人員協助、台中市消防局緊急救護、最後醫院端診治，環環相扣緊密串起，才能成功救回患者，也期許自己持續精進專業。

彰化縣消防局表示，潘忠緯到消防隊報到服務至今約半年，雖是新進人員，但休假遇緊急狀況依然臨危不亂，發揮所學成功搶救生命。

消防局指出，OHCA患者腦部缺氧4分鐘就會開始損傷，急救成功關鍵是儘早實施CPR並儘快取得AED，若能在4分鐘內實施CPR、8分鐘內執行AED電擊，患者存活率能提高60％至75％；消防局每月第2個週六上午9時至11時在彰化東區、員林西區、鹿鳴、埤頭分隊辦理CPR及AED認證訓練，歡迎民眾踴躍報名。