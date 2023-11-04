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桃園7旬翁心肌梗塞突暈倒 消防緊急AED電擊鬼門關搶命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一名70歲黃姓男子，上月26日晚間在家突然暈倒，家人急忙報警後接受119線上指導替男子CPR，消防人員到場後發現患者沒有呼吸心跳，立即急救並進行AED電擊，送醫途中恢復呼吸心跳，救護人員發現男子有心肌梗塞，立即送醫治療。其女兒為感謝救護人員，昨晚帶了飲品及點心到龜山消防分隊，表達感謝之意。

龜山消防分隊10月26日晚間接獲報案，一名男子在家中失去呼吸心跳，救護人員到達現場，患者家屬正接受119線上指導給予CPR，救護人員接手後立即施以AED及建立骨針輸液管道，現場電擊一次，患者恢復呼吸心跳。但搬運下樓途中，男子卻又失去心跳，救護人員二度進行CPR及AED電擊，患者再次恢復呼吸心跳，救護人員監測患者生命徵象時同步進行12導程心電圖監測，發現患者有心肌梗塞情形，立即將心電圖資料傳送給醫院，立即送醫。

對此家屬表示，黃男原來就有高血壓及糖尿病等病史，目前在醫院進行心導管及裝設心臟支架及繞道急救手術。其女兒昨晚間前往龜山分隊，相當感謝救護人員迅速給予急救處置，也感謝119線上指導能迅速讓家屬做出相對應的處置，最後和當天的救護人員拍照留念，消防隊得知黃男意識良好，正在接受手術，也覺得非常高興。

龜山消防分隊長黃稟雄表示，三高或心血管疾病風險的族群，尤其是5、60歲男性，若發現胸悶、冒冷汗，甚至疼痛蔓延到頸部、背部等症狀，一定要盡速就醫，才有及時挽回一命的機會；而人在腦部細胞缺氧4到6分鐘就會產生腦損傷甚至死亡，若目擊者立即施以CPR，且能及早使用AED，可大幅提升存活率，桃園市消防局各分隊目前都有開設CPR+AED便利學習站，民眾可以多加利用。

黃姓男子女兒為感謝救護人員，昨晚帶了飲品及點心到龜山消防分隊，表達感謝之意。記者周嘉茹／翻攝
黃姓男子女兒為感謝救護人員，昨晚帶了飲品及點心到龜山消防分隊，表達感謝之意。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名70歲黃姓男子，上月26日晚間在家突然暈倒，家人急忙報警後接受119線上指導替男子CPR，消防人員到場後立即急救並進行AED電擊，送醫途中恢復呼吸心跳。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名70歲黃姓男子，上月26日晚間在家突然暈倒，家人急忙報警後接受119線上指導替男子CPR，消防人員到場後立即急救並進行AED電擊，送醫途中恢復呼吸心跳。記者周嘉茹／翻攝

患者 CPR AED

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