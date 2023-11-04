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砂石車隊全超載 台南學甲警方攔罰7車逾百萬

中央社／ 台南4日電

台南市台84線快速道路橋底下南8線平面道路昨天砂石車隊聚集。警方共攔查7輛全數超載，加上未申請路權行駛及違規變更車體等，每輛車都吃上3張罰單，罰金總額逾100萬元。

台南市警局學甲分局今天告訴中央社記者，昨天獲報台84線快速道路橋下道路多輛砂石車疑超載違規。包括交通分隊、附近宅港派出所等警網立刻趕往查察，在學甲區南8線道路（學甲往麻豆方向）共攔下7輛砂石車。

7輛砂石車接著被帶往地磅站過磅後全數超載，還有砂石車載重超過限重1倍以上，且未對路段申請路權行駛及違規變更車體，每輛砂石車吃上3張罰單，每張罰金新台幣10萬元至20萬元，21張罰金總額逾100萬元。

警方調查，這個砂石車隊從新北市連夜南下，目的地是麻豆區一處養鴨場，疑擔心遭取締未走國道，選擇借道台61快速道路，再沿平面道路行駛，卻在快到達麻豆區時在台84線底下南8線被攔查。

砂石 路權

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