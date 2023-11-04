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畫面曝光！男租法拉利市價超過2000萬 高速衝撞宜蘭路燈整根斷

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影／監視器畫面曝光！租來的法拉利 宜蘭高速衝撞路燈整根斷

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭45歲石姓男子載著32歲蔡姓女子，上午從羅東開往礁溪，經過宜蘭市環市東路時，行駛快車道卻因不明原因撞上分隔島上路燈，將路燈整根撞斷，隨後彈飛到慢車道，將車道上號誌桿也撞斷。據了解，石男到羅東拜拜，送蔡女回家途中遭遇事故，2人皆無生命危險。

警方調查，今天上午7時40分許，1輛黑色法拉利沿環市東路快車道向宜蘭行駛，經過壯二路口，失控衝出分隔道，自撞路燈，順便撞斷行道樹，車子彈飛到慢車道，號誌桿也遭殃；警消獲報到場，2人皆受輕傷，石男並未酒駕，救護車將蔡女送往羅東博愛醫院救治，無大礙。

據了解，石男與蔡女是朋友，2人上午到羅東拜拜，結束後石男要把蔡女送回家中，從羅東開往礁溪。石男所駕車輛是法拉利SF90 Stradale，市面行情超過2000萬元，且從該車車牌來看，是一輛租賃車。

業內人士表示，租賃超跑若發生車禍，會要求租車者全額賠償維修費用，因此出租前會要求消費者出示財力證明。石男此次將法拉利撞到車頭近乎全毀，後續將負擔高昂維修費用，由於屬於民事案件，警方原則不再介入；至於詳細肇事原因，待進一步釐清。

警消獲報到場，石姓男駕駛與蔡姓女乘客皆受輕傷，蔡女被送往羅東博愛醫院，沒有大礙。記者陳敬丰／翻攝
警消獲報到場，石姓男駕駛與蔡姓女乘客皆受輕傷，蔡女被送往羅東博愛醫院，沒有大礙。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭市環市東路上1輛法拉利自撞，車頭全毀。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市環市東路上1輛法拉利自撞，車頭全毀。記者陳敬丰／攝影
黑色法拉利在快車道自撞路燈，波及路樹，並彈飛到慢車道，將號誌桿也撞斷。記者陳敬丰／翻攝
黑色法拉利在快車道自撞路燈，波及路樹，並彈飛到慢車道，將號誌桿也撞斷。記者陳敬丰／翻攝

法拉利 車禍 宜蘭

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