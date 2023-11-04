影／監視器畫面曝光！租來的法拉利 宜蘭高速衝撞路燈整根斷

警方調查，今天上午7時40分許，1輛黑色法拉利沿環市東路快車道向宜蘭行駛，經過壯二路口，失控衝出分隔道，自撞路燈，順便撞斷行道樹，車子彈飛到慢車道，號誌桿也遭殃；警消獲報到場，2人皆受輕傷，石男並未酒駕，救護車將蔡女送往羅東博愛醫院救治，無大礙。

據了解，石男與蔡女是朋友，2人上午到羅東拜拜，結束後石男要把蔡女送回家中，從羅東開往礁溪。石男所駕車輛是法拉利SF90 Stradale，市面行情超過2000萬元，且從該車車牌來看，是一輛租賃車。