女兒一通電話讓爸爸心碎！高中情侶引爆家長街頭混戰

苗栗縣鄭姓男子反對女兒與陳姓高中生交往，且多日不回家，他約兩人談判起口角，拿安全帽砸傷陳姓學生，結果回頭被男方父親撂7人持棍棒毆傷，雙方互控傷害，全案依聚眾鬥毆送辦。

警方初步調查，昨晚9點左右，在竹南鎮環市路與新生路附近，鄭姓男子（44歲）涉嫌持安全帽毆傷17歲劉姓少年，鄭男女兒勸阻無效打電話通知男友父親，劉父接獲電話隨即又找了2名親友到場。雙方發生口角、爆發肢體衝突，劉父持鐵管、另2人則以徒手方式攻擊鄭男 ，然後男方另4名友人陸續到場後，也加入徒手毆打鄭男。

警方表示，均未成年的17歲劉姓少年與16歲鄭女為同校高中生，女方家長反對兩人交往多時，由於近日鄭女已多日未返家，鄭父在街頭碰見女兒，要女兒約其男友出面討個說法，一時氣憤以安全帽將劉姓少年毆打成傷，男方親友共7人到場助陣而爆發衝突。

過程中有3人受傷，警方獲報立即啟動快打，以優勢警力維持秩序，控制現場後先將受傷民眾送醫，其餘在場5人被帶回派出所釐清案情，並查扣棍棒、鐵條等凶器，因雙方堅持互相提告傷害，警方訊後依聚眾鬥毆、傷害罪，將雙方嫌疑人鄭男、劉男等8人移送苗栗地檢署偵辦。