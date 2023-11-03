駭人！新店環河路有狗遭碎屍萬段丟花圃 里長：讓凶手付出代價

有人今天在新北市新店區環河路遛狗時，發現一隻狗被「碎屍萬段」，讓經過民眾一早就嚇到。忠孝里長游皓麟說，凶手真的非常殘忍，警察已到場，目前看起來不是第一案發現場，應該是屍塊被遺棄在現場，動保處長楊淑方也親自趕往現場了解中，務必將凶手追緝到案。

游皓麟說明，今上午接獲通報，有人將狗「碎屍萬段」並丟至花圃中，他趕緊到現場查看，發現真的是屍體被大卸好幾塊丟棄，手段非常殘忍，「沒揪出凶手我絕不罷休」，一定要凶手付出代價。

里民表示，今上午經過時發現此情景也嚇了一跳，不敢相信怎麼會有人對生物做出如此殘忍的事情，然後就丟在里內花圃，經過看到的民眾一定都會被嚇到，更擔心兇手會不會因此有攻擊性，還有下一個目標等。