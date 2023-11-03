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退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟 嘉檢聲押5人獲准

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

保七總隊第七大隊、嘉縣中埔警分局上月獲報，有人盜伐阿里山鄉林班地珍貴牛樟木牟利，報請檢察官賴韻羽指揮偵辦，結合林業及自然保育署嘉義分署組專案小組查訪蒐證，上月19起共3天，陸續逮捕以湯姓退休警察為首的山老鼠共5人，檢方複訊後犯罪嫌疑重大，向法院聲押5人獲准，疑幕後有山老鼠集團操控，擴大偵辦。

阿里山鄉高海拔林班地有許多巨大珍貴檜木、牛樟等，被山老鼠盯上，常上山盜伐，與警方及巡山員玩捉迷藏，檢警曾查獲退休林務人員勾結山老鼠犯案，員警取締過程曾遭山老鼠移工丟石塊，檢方向山老鼠宣戰，強力取締，盜伐收歛，這次檢警查獲退休警察涉案，疑幕後有山老鼠集團操控。

檢警調查，湯男過去在桃園服務，有刑案前科，退休返鄉涉嫌夥同親友承租阿里山鄉林地，盜伐珍貴牛樟木，由親友分工入山盜伐、搬運及運送林木，檢警先後在10月19日、10月31日及11月1日，查獲劉姓羅姓、簡姓、安姓及湯姓等5名男子，涉共犯違反森林法盜伐、竊盜、搬運貴重木牛樟木。

盜伐牛樟木初估價值5萬元，5人部分坦承、部分否認犯行，法院考量主嫌共犯為遠親或鄰居關係，有串證或滅證之虞，統統裁定羈押。檢警發現湯男與安男等人串證，要求其中1名共犯扛責，聲押擴大偵辦。

檢方強調，阿里山珍貴林木全民共有，更是維繫生態多樣化、水土保育重要環節，檢察官查獲盜伐集團成員聲押，即時防止重覆竊盜林木，持續查緝，呼籲民眾勇於檢舉破壞山林不法行為，拒絕購買來源不明珍貴林木，守護美麗山林，維獲生存環境。

退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟，嘉檢聲押5人獲准，查扣大批牛樟木。 記者魯永明／翻攝
退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟，嘉檢聲押5人獲准，查扣大批牛樟木。 記者魯永明／翻攝
退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟，嘉檢聲押5人獲准，查扣大批牛樟木。 記者魯永明／翻攝
退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟，嘉檢聲押5人獲准，查扣大批牛樟木。 記者魯永明／翻攝
退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟，嘉檢聲押5人獲准，查扣大批牛樟木。 記者魯永明／翻攝
退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟，嘉檢聲押5人獲准，查扣大批牛樟木。 記者魯永明／翻攝
退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟，嘉檢聲押5人獲准，查扣大批牛樟木。 記者魯永明／翻攝
退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟，嘉檢聲押5人獲准，查扣大批牛樟木。 記者魯永明／翻攝
退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟，嘉檢聲押5人獲准，查扣大批牛樟木。 記者魯永明／翻攝
退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟，嘉檢聲押5人獲准，查扣大批牛樟木。 記者魯永明／翻攝

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