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國體大驚傳警匪追逐！駕駛「以為被通緝」飆車狂衝 學生尖叫險遭撞

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國體大驚傳警匪追逐！駕駛飆車狂衝險撞學生 結果超傻眼

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國立體育大學今下午驚傳警匪追逐，一輛轎車遇警攔查不願配合，高速在校園內奔馳逃離，差點撞上學生。警方在校園附近找到張姓駕駛後帶回警局，他誤認自己被通緝才逃跑，將依危險駕駛等行為偵辦。

今下午3點多，國立體育大學校內馬路一輛轎車行跡詭異，遇警方攔查不停且加速逃逸，警車緊追在後，寧靜校園傳出刺耳煞車甩尾聲，驚動上課學生，過程中轎車一度開到死路，2名員警持鈍器衝下車猛敲車窗，試圖阻止男子開車，但轎車仍強行加速駛離，險些撞上人群，學生見狀尖叫聲四起，四處逃竄。

龜山警分局指出，轎車在校園內與警追逐後駛離校園，警方持續在學校周邊巡邏找車，約1小時後在學校附近一處山林道路中查獲車輛，並將車上駕駛帶回派出所調查。

經查張姓駕駛誤認自己通緝在案，因此見到員警就想逃跑，警方查證後確定張男並無通緝，是烏龍一場，目前警方將針對該車在校園馬路超速、危險駕駛等行為偵辦。

國立體育大學今下午驚傳警匪追逐，轎車遇警攔查不願配合，高速在校園內奔馳。記者周嘉茹／翻攝
國立體育大學今下午驚傳警匪追逐，轎車遇警攔查不願配合，高速在校園內奔馳。記者周嘉茹／翻攝
警方在一處山林中查獲車輛，並將駕駛帶回派出所調查。記者周嘉茹／翻攝
警方在一處山林中查獲車輛，並將駕駛帶回派出所調查。記者周嘉茹／翻攝

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