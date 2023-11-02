影／南市消防機器人助救災 配置地點就在護國神山旁

以明揚大火為鑑，大型建築物一旦發生火災，現場救援困難度增加，對救災人員是一大挑戰，為降低消防人員出勤風險，提升救災效率，台南市消防局引進全台第2部「消防機器人」，可遠端遙控接近火場，根據火場狀況射水或噴灑化學泡沫，還能抽排濃煙，風速可達時速165公里，堪比中颱強度，今天模擬演練，地點就在台積電14廠對面，未來就近配置南科分隊，增加救災動能。

南市消防局投入1000萬元採購，這部消防機器人自奧地利進口產，重2.3公噸、長2.33公尺、寬1.35公尺、高2.5公尺，以四行程直列式4氣缸柴油引擎驅動，採寬履帶可在各種地形移動，機體自動降溫避免火場過熱當機，並能遠端遙控，有效距離300公尺，搭配無人機監控，能確實掌握火場狀況。

消防機器人同時具備消防射水、水霧降溫、化學泡沫及抽、排煙等4項功能，直線射水最大可達80公尺、泡沫噴射達70公尺、水霧射程則有60公尺、濃煙抽排達每小時9萬立方米，最大流量3000LPM，換算風速達165公里。

今天演練在南部科學園區內的第4救災救護大隊南科消防分隊舉行，分隊對面就是台積電14廠，市長黃偉哲與消防局長李明峯視察，黃偉哲說，任內已編列4億餘元採購各式消防救災設備，包括消防機器人在內還有無人機、移動式遙控炮塔等，在有危險性的救災行動中，這類科技設備可輔助消防人員安全執行救災任務。