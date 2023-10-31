基隆霸凌案家長不滿偵訊到凌晨 警：依法執行

基隆市某國中日前傳出校園暴力的疑似霸凌案，市議員陳冠羽今天在議會指出，接獲多名家長陳情，指當天學生手機被沒收，有的偵詢到晨1點，質疑程序是否違法。市警局長張樹德表示，都是依法執行，如果家長不滿，會請員警再說明。

議員陳冠羽說，基隆某國中日前發生疑似霸凌的案件，他接獲多位家長投訴，指證歷歷，他也認為有點離譜，整個案件發生後，學生接獲警方通知要到派出所，多數被留到凌晨1點，他認為，除非取得同意，不得夜間訊問，未成年也要有法定代理人同意。

陳冠羽表示，如果沒有依法執行，就會成為法治問題，警方要求學生一一到場，家長一起留滯到凌晨1點，也強制沒收學生手機。

他不希望員警受到懲處，但家長很不滿一直處理到凌晨。他同意校園暴力零容忍，但如果沒有依法行政，就很不好了。

市警察局長張樹德說，該案發生在校外的河濱公園的打架事件，被害人的父親有趕到現場，他立即打110報案，警方迅速趕至現場，只剩被害人，其他施暴同學都跑了，不管是成年或少年，依法都屬準現行犯。

張樹德表示，依被害人指控，陸續約談7、8人，但法定代理人有的在外工作，無法立即到分局，一開始學生還沒有說實話，警方花很多時間詢問，及透過監視影像還原真相，被害學生家長堅提告訴。警方對校園暴力，遵守偵查不公開，但都是依法執行，如果家長有不滿，會請警方再和家長說明。