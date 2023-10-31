車頭全毀變形！國1南向西螺段狠撞緩撞車 駕駛忙否認自動駕駛

國道1號南向西螺路段今天上午8點54分左右發生一輛租賃黑色小客車追撞停在內側車道的斗南工務段緩撞車事故，由於撞擊力道過於猛烈，黑車車頭幾乎全毀，所幸車上2人意識清醒、僅擦挫傷，彰化縣消防局出動救護車將傷者送往雲林基督教醫院救治，當時影響內、中線車道交通，全線約於1小時恢復通車。

國道1號西螺路段南向229公里處內側車道及路肩，今天上午正在執行AC鋪設前置作業，斗南工務段一輛緩撞車當時停在內側車道，孰料駕駛租賃小客車的26歲劉姓男子行經該路段時，突然不明原因追撞上去，造成自駕的黑車車頭全毀、安全氣囊爆開，汽車零件散落一地，緩撞車車尾也被撞到變形，顯見瞬間撞擊的力道相當強大。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，這起事故造成劉男及乘客擦挫傷，2人已由救護車送往雲林基督教醫院救治，緩撞車42歲李姓駕駛則沒有受傷；初步調查，雙方均未酒駕，不過肇事原因是否跟自動駕駛等輔助系統有關，劉男稱當時並未開啟，有待進一步釐清是不是疲勞駕駛所致。

警方呼籲用路人行駛在高速公路時應注意前方路況、不疲勞駕駛，注意行車安全，且現今造車工藝著重人性化與科技結合，許多車輛具駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低行車疲勞壓力，但也會造成駕駛過度依賴而忽略行車應注意的危險，提醒仍應握好方向盤、注意車前動態小心駕駛。