快訊

指柯文哲要公平「其實卡住一切」 趙少康曝藍白整合關鍵：否則最後全落空

ETF人氣王配息出爐！00878再度開出0.35元、單季殖利率達1.7％

從抖音爆紅！小學生流行玩「蘿蔔刀」 少保官：學校要做好這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車頭全毀變形！國1南向西螺段狠撞緩撞車 駕駛忙否認自動駕駛

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

國道1號南向西螺路段今天上午8點54分左右發生一輛租賃黑色小客車追撞停在內側車道的斗南工務段緩撞車事故，由於撞擊力道過於猛烈，黑車車頭幾乎全毀，所幸車上2人意識清醒、僅擦挫傷，彰化縣消防局出動救護車將傷者送往雲林基督教醫院救治，當時影響內、中線車道交通，全線約於1小時恢復通車。

國道1號西螺路段南向229公里處內側車道及路肩，今天上午正在執行AC鋪設前置作業，斗南工務段一輛緩撞車當時停在內側車道，孰料駕駛租賃小客車的26歲劉姓男子行經該路段時，突然不明原因追撞上去，造成自駕的黑車車頭全毀、安全氣囊爆開，汽車零件散落一地，緩撞車車尾也被撞到變形，顯見瞬間撞擊的力道相當強大。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，這起事故造成劉男及乘客擦挫傷，2人已由救護車送往雲林基督教醫院救治，緩撞車42歲李姓駕駛則沒有受傷；初步調查，雙方均未酒駕，不過肇事原因是否跟自動駕駛等輔助系統有關，劉男稱當時並未開啟，有待進一步釐清是不是疲勞駕駛所致。

警方呼籲用路人行駛在高速公路時應注意前方路況、不疲勞駕駛，注意行車安全，且現今造車工藝著重人性化與科技結合，許多車輛具駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低行車疲勞壓力，但也會造成駕駛過度依賴而忽略行車應注意的危險，提醒仍應握好方向盤、注意車前動態小心駕駛。

國道1號西螺路段今天上午8點54分左右發生一輛租賃黑色小客車追撞停在內側車道的斗南工務段緩撞車事故，由於撞擊力道過於猛烈，黑車車頭幾乎全毀。圖／國道公路警察局第三公路警察大隊提供
國道1號西螺路段今天上午8點54分左右發生一輛租賃黑色小客車追撞停在內側車道的斗南工務段緩撞車事故，由於撞擊力道過於猛烈，黑車車頭幾乎全毀。圖／國道公路警察局第三公路警察大隊提供
國道1號西螺路段今天上午8點54分左右發生一輛租賃黑色小客車追撞停在內側車道的斗南工務段緩撞車事故，撞擊力道猛烈致緩撞車車尾被撞到變形。圖／國道公路警察局第三公路警察大隊提供
國道1號西螺路段今天上午8點54分左右發生一輛租賃黑色小客車追撞停在內側車道的斗南工務段緩撞車事故，撞擊力道猛烈致緩撞車車尾被撞到變形。圖／國道公路警察局第三公路警察大隊提供

車道 國道 警察

延伸閱讀

睽違3年！西螺太平媽遶境復辦 9天8夜進香路線曝光

影／國道開自動駕駛…特斯拉男仰頭睡 網諷「睡到見閻羅王」

抬高要價？ 陸外交部未鬆口是否有「拜習會」

國3蘭潭隧道車禍 警研判貨車掉傳動軸釀5車急煞追撞

相關新聞

影／質疑桃園警車左轉未讓直行 退休警攔學弟訓斥：剛很想撞你

桃園2名員警昨晚開著巡邏車外出執行勤務，行經路口左轉後被一名退休警員攔車，訓斥未禮讓直行車，員警解釋執行勤務的路權優先，...

影／國5雪隧4車連環撞 貨車駕駛腿斷救出送醫另3人無礙

國5雪隧南向23.6公里的外側車道，今天近中午發生4車連環撞事故，最後一輛小貨車在猛烈撞擊下，造成車頭嚴重凹陷，56歲洪...

車頭全毀變形！國1南向西螺段狠撞緩撞車 駕駛忙否認自動駕駛

國道1號南向西螺路段今天上午8點54分左右發生一輛租賃黑色小客車追撞停在內側車道的斗南工務段緩撞車事故，由於撞擊力道過於...

遠看以為有人赤裸躺車道 走近是屠宰後的半隻豬

基隆市黃姓男子昨晚在獅球路國民運動中心外發現有人倒在路面，仔細查看發現是屠宰後的「半隻豬」。20多公尺外有輛載運豬隻的貨...

竹南車站停車場收費機連續七次被光顧 警埋伏逮獲竊嫌

苗栗縣竹南鎮竹南火車站周邊，近來出現一名慣竊多次前往收費停車場竊取財物，警方多次埋伏後終於逮獲50歲陳姓男子以竊盜罪嫌送...

國1飛來鐵片砸毀車 受害白賓士駕駛嘆：新車才滿一年

國道一號北向366.6公里處中正九如段轉國十燕巢方向，昨天上午9時29分許，60歲宋姓男子駕駛剛滿一年的新車行駛該路段時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。