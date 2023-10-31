快訊

指柯文哲要公平「其實卡住一切」 趙少康曝藍白整合關鍵：否則最後全落空

ETF人氣王配息出爐！00878再度開出0.35元、單季殖利率達1.7％

從抖音爆紅！小學生流行玩「蘿蔔刀」 少保官：學校要做好這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗硬起來！檢警環查單扣車 嚇阻廢棄物亂倒

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣三義鄉西湖村綠色隧道旁一條產業道路，今年7月遭亂倒大批廢棄物鄉長呂明忠今天痛批誇離譜！還目睹載運疑似廢棄物大車在國道1號三義交流道附近蠢蠢欲動，苗栗檢、警、環將啟動查單扣車嚇阻亂象。

苗栗縣通霄鎮新埔里東北邊媽祖遊庄平台，今年7月中旬遭濫倒一車事業廢棄物，10月24日晚間突然起火， 撲鼻的臭味引發居民怨聲載道，警方查出廢物堆內有15家廠商跡證，循線約談相關人員調查中，全案在今天的縣務會議引起熱烈討論，列席的呂明忠、銅鑼鄉長謝昌年，及公館鄉長何在鑫等人紛紛表示也是受害者。

呂明忠說，西湖村苗51號綠色隧道風景美麗，一旁的產業道路7月28日發現非法棄置廢塑膠、廢木材等一般事業廢棄物，數量約4車、5公噸，離譜的是整個產業道路全部倒滿，連人都沒有辦法通過，還有更誇張的是三義交流道旁，曾目睹載運疑似廢棄物大車，等天黑伺機亂倒。

鍾東錦指示有高速公路交流道的鄉鎮市，警方及社區巡守隊等加強巡邏，如果發現可疑車輛通報，查驗相關證明文件，違反規定重罰，並研議扣車手段，只要扣幾輛車殺雞儆猴，就不敢到苗栗亂倒廢棄物了。

縣府環保局指出，廢棄物清理法規定，沒有隨車持有載明一般廢棄物、一般事業廢棄物、剩餘土石方產生源，及處理地點證明文件，可處6萬元至30萬元罰鍰，有嚴重汙染之虞，並得扣留清除機具，檢方也相當重視，近日將召開檢警環連擊會報，討論扣車追查違反廢棄物清理法案件做法。

苗栗縣三義鄉西湖村綠色隧道旁一條產業道路，今年7月發現遭亂倒大批廢棄物，連人都沒辦法通過。圖／三義鄉公所提供
苗栗縣三義鄉西湖村綠色隧道旁一條產業道路，今年7月發現遭亂倒大批廢棄物，連人都沒辦法通過。圖／三義鄉公所提供
苗栗縣三義鄉西湖村綠色隧道旁一條產業道路，今年7月發現遭亂倒大批廢棄物，連人都沒辦法通過。圖／三義鄉公所提供
苗栗縣三義鄉西湖村綠色隧道旁一條產業道路，今年7月發現遭亂倒大批廢棄物，連人都沒辦法通過。圖／三義鄉公所提供

廢棄物 鄉長 綠色隧道

延伸閱讀

台水11月6日起9天下午施工4小時 苗栗、後龍部分停水

崑鼎前三季每股賺13.28元

比拿亞軍更值得紀念的事 苗栗消防隊員參加排球賽用CPR救他一命

3屆苗栗市代朱毅君病逝 開心果讓人不捨與追思

相關新聞

影／質疑桃園警車左轉未讓直行 退休警攔學弟訓斥：剛很想撞你

桃園2名員警昨晚開著巡邏車外出執行勤務，行經路口左轉後被一名退休警員攔車，訓斥未禮讓直行車，員警解釋執行勤務的路權優先，...

影／國5雪隧4車連環撞 貨車駕駛腿斷救出送醫另3人無礙

國5雪隧南向23.6公里的外側車道，今天近中午發生4車連環撞事故，最後一輛小貨車在猛烈撞擊下，造成車頭嚴重凹陷，56歲洪...

車頭全毀變形！國1南向西螺段狠撞緩撞車 駕駛忙否認自動駕駛

國道1號南向西螺路段今天上午8點54分左右發生一輛租賃黑色小客車追撞停在內側車道的斗南工務段緩撞車事故，由於撞擊力道過於...

遠看以為有人赤裸躺車道 走近是屠宰後的半隻豬

基隆市黃姓男子昨晚在獅球路國民運動中心外發現有人倒在路面，仔細查看發現是屠宰後的「半隻豬」。20多公尺外有輛載運豬隻的貨...

影／剛開完庭懶得搭車回家 新北男偷機車代步1小時旋遭逮

新北市43歲周姓男子日前至新北地院開庭，離開法院準備回汐止住處時因懶得搭車，見路邊有1輛未拔鑰匙的機車竟直接騎走代步，被...

苗栗硬起來！檢警環查單扣車 嚇阻廢棄物亂倒

苗栗縣三義鄉西湖村綠色隧道旁一條產業道路，今年7月遭亂倒大批廢棄物，鄉長呂明忠今天痛批誇離譜！還目睹載運疑似廢棄物大車在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。