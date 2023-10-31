苗栗硬起來！檢警環查單扣車 嚇阻廢棄物亂倒

苗栗縣三義鄉西湖村綠色隧道旁一條產業道路，今年7月遭亂倒大批廢棄物，鄉長呂明忠今天痛批誇離譜！還目睹載運疑似廢棄物大車在國道1號三義交流道附近蠢蠢欲動，苗栗檢、警、環將啟動查單扣車嚇阻亂象。

苗栗縣通霄鎮新埔里東北邊媽祖遊庄平台，今年7月中旬遭濫倒一車事業廢棄物，10月24日晚間突然起火， 撲鼻的臭味引發居民怨聲載道，警方查出廢物堆內有15家廠商跡證，循線約談相關人員調查中，全案在今天的縣務會議引起熱烈討論，列席的呂明忠、銅鑼鄉長謝昌年，及公館鄉長何在鑫等人紛紛表示也是受害者。

呂明忠說，西湖村苗51號綠色隧道風景美麗，一旁的產業道路7月28日發現非法棄置廢塑膠、廢木材等一般事業廢棄物，數量約4車、5公噸，離譜的是整個產業道路全部倒滿，連人都沒有辦法通過，還有更誇張的是三義交流道旁，曾目睹載運疑似廢棄物大車，等天黑伺機亂倒。

鍾東錦指示有高速公路交流道的鄉鎮市，警方及社區巡守隊等加強巡邏，如果發現可疑車輛通報，查驗相關證明文件，違反規定重罰，並研議扣車手段，只要扣幾輛車殺雞儆猴，就不敢到苗栗亂倒廢棄物了。