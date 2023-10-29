諷高虹安「政治提款機」遭包圍！民代籲警查8黑衣人 關鍵在此人是否出面

新竹市昨萬聖節大遊行，嘲諷市長高虹安的「新政治提款機」現身，竟遭8名畫有八家將臉譜的年輕男性「包圍」，民代發聲要警察查到底，據悉，警方已掌握數名年輕男子身份，不過「提款機裝扮者」透過現場陪同的民代表示未遭受不法侵害，不需要警方介入處理。

昨晚在現場的民進黨議員陳建名臉書發文指出，特定人士刻意干擾遊行，限制人身自由的行徑，讓市民安全有疑慮，呼籲警察公布這群黑衣人是由誰指使。民進黨議員楊玲宜也說，要市長高虹安和警方徹查嚴懲此事，要給社會大眾交代和說明。

據悉，昨天新政治提款機出現時，8位年輕男子也在旁邊圍著，負責維安的警方也到場並蒐證，當時警方欲詢問這名提款機裝扮者是否要提告與報案，根據一旁的民代轉述，不需要提告及警方處理，因此警方以維護現場秩序為主，雙方沒有肢體或言語衝突，爾後將吸菸的男子帶回盤查，發現未滿20歲，將依菸害防制法，函請市府主管機關裁罰。

外界關注此案警方是否會繼續辦下去？由於這名提款機裝扮者透過身旁民代，並未表示要提告及警方處置，依照辦案的程序，此件因沒有被害人，僅有單方面的蒐證與資料，因此案子尚未成立，警方仍會後續偵辦釐清。

至於8名男子的確切身份？是否會追查到幕後的指使人士？對此，新竹市警方僅表示有掌握到相關人員的身份。

對於所引發的爭議，國民黨立委鄭正鈐表示遺憾。他表示，任何政治性的活動若藉以引起爭議，試圖搶走孩子的光采，恐將引起民眾的反感。任何政治活動或陳抗，有各種不同的場合與管道可以進行。但是在歡樂的萬聖節活動中，刻意以政治揶揄的方式凸顯特定政治意圖，難免會打擾到民眾參與活動的興致，也有許多年輕的父母經過時也對該政治活動表達不滿的情緒。