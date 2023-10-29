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影／工程行老闆到混凝土場作業 突被砂石掩埋 勞檢勒令停工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

工程行老板78歲李姓男子今天到台中市清水區一處混凝土場視察，堅持親自施作隔板，沒想到被突然落下砂石掩埋，他一度高聲呼救但因土方不斷落下，當場失去呼吸心跳，目前仍在醫院急救中，台中市勞檢處表示，已派員到場檢查，勒令停工，如查有違反職業安全衛生法部分，將處3萬以上，30萬元以下罰鍰。

台中市勞檢處表示，經調查，一家工程行負責人李姓男子，今天到清水區一處混土廠機械維修，從事混凝土隔艙作業時，工人說，李男身為老闆根本不要親自施工，況且他年事已高，曾力勸他不要施工。但李堅持要親自丈量，再放隔板，豈知他在作業時，砂石突然落下，他曾叫救命，但隨即被掩埋失去生命徵象，警消獲報立即挖出李，並送往梧棲童綜合醫院搶救，目前已恢復心跳及呼吸，仍在住院治療中。

台中市消防局今天上午11點4分獲報，清水區舊庄路有人需救援，據報現場有1人被土石淹沒受困，立即派遣第四大隊、清泉、神岡、國光及大誠分隊，共10車27人，由第四大隊副大隊長朱錦源指揮。

消防隊員到場確認1人受困，消防隊員使用鏟子將土石清除後脫困，78歲男子已OHCA，神岡消防分隊救護車救護員現場急救後，送往梧棲童綜合醫院救治中。

台中市勞檢處表示，意外發生後已派員實施檢查，檢查後將予以停工，如查有違反職業安全衛生法部分，將處3萬以上，30萬元以下罰鍰，勞檢處也會將本案列為防災宣導案例。

一名工程行老板今天到台中清水區一間混凝土場作業時，被砂石掩埋，他被救回急醫急救，勞檢單位已勒令停工。圖／台中市消防局提供
一名工程行老板今天到台中清水區一間混凝土場作業時，被砂石掩埋，他被救回急醫急救，勞檢單位已勒令停工。圖／台中市消防局提供

台中市 勞檢 梧棲

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