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蘆洲鐵皮工廠凌晨火警 消防系統發出警報3名工人驚醒逃出

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區永安南路一段靠近國道一號旁，今天凌晨3時許發生違章鐵皮工廠火警，幸好廠內消防預警設備迅速發出警報，3名夜宿工廠即時逃出，消防隊到場撲滅火勢，沒有造成人員傷亡。

這家工廠位置偏僻、周邊都是違章鐵皮廠房，蘆洲消防分隊就在路口大約相距800公尺。深夜發生火警，路過民眾看見火煙直接衝到消防隊報案，幸好廠內消防預警設備也有發出警報，3名住在工廠內的員工迅速逃生。

消防局獲報立即派遣20輛車、49人趕往救援，現場火勢不大，迅速被撲滅，初步勘查是機械設備的馬達起火，周邊燃燒面積約4平方公尺，沒有人員受傷，詳細肇因尚待鑑識調查。

消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，各類場所應定期檢修申報消防安全設備，確保警報設備有效動作，能在第一時間預警火災並嘗試使用消防設備滅火與逃生。

蘆洲區永安南路一段凌晨發生工廠火警，火勢迅速撲滅，初步勘查是機械設備的馬達起火。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區永安南路一段凌晨發生工廠火警，火勢迅速撲滅，初步勘查是機械設備的馬達起火。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區永安南路一段凌晨發生工廠火警，火勢迅速撲滅，初步勘查是機械設備的馬達起火。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區永安南路一段凌晨發生工廠火警，火勢迅速撲滅，初步勘查是機械設備的馬達起火。記者林昭彰／翻攝

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