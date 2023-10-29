蘆洲鐵皮工廠凌晨火警 消防系統發出警報3名工人驚醒逃出

新北市蘆洲區永安南路一段靠近國道一號旁，今天凌晨3時許發生違章鐵皮工廠火警，幸好廠內消防預警設備迅速發出警報，3名夜宿工廠即時逃出，消防隊到場撲滅火勢，沒有造成人員傷亡。

這家工廠位置偏僻、周邊都是違章鐵皮廠房，蘆洲消防分隊就在路口大約相距800公尺。深夜發生火警，路過民眾看見火煙直接衝到消防隊報案，幸好廠內消防預警設備也有發出警報，3名住在工廠內的員工迅速逃生。

消防局獲報立即派遣20輛車、49人趕往救援，現場火勢不大，迅速被撲滅，初步勘查是機械設備的馬達起火，周邊燃燒面積約4平方公尺，沒有人員受傷，詳細肇因尚待鑑識調查。