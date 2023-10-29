聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘆洲鐵皮工廠凌晨火警 消防系統發出警報3名工人驚醒逃出
新北市蘆洲區永安南路一段靠近國道一號旁，今天凌晨3時許發生違章鐵皮工廠火警，幸好廠內消防預警設備迅速發出警報，3名夜宿工廠即時逃出，消防隊到場撲滅火勢，沒有造成人員傷亡。
這家工廠位置偏僻、周邊都是違章鐵皮廠房，蘆洲消防分隊就在路口大約相距800公尺。深夜發生火警，路過民眾看見火煙直接衝到消防隊報案，幸好廠內消防預警設備也有發出警報，3名住在工廠內的員工迅速逃生。
消防局獲報立即派遣20輛車、49人趕往救援，現場火勢不大，迅速被撲滅，初步勘查是機械設備的馬達起火，周邊燃燒面積約4平方公尺，沒有人員受傷，詳細肇因尚待鑑識調查。
消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，各類場所應定期檢修申報消防安全設備，確保警報設備有效動作，能在第一時間預警火災並嘗試使用消防設備滅火與逃生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言