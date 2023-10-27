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影／高中生被毆畫面曝光！只因一句「叭三小」 機車騎士就動手

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區郭姓男子昨晚騎機車經過景德路一處人行穿越道，沒有減速還對著行人鳴按喇叭，被正在過馬路的高中生說了句「叭三小，會罰6000」，郭男不爽持甩棍一路尾後到巷內，拳毆高中生直到倒地，導致高中生臉部多處擦挫傷、耳機毀損，驗傷提告。今天清晨6時許警方通知郭男到案說明，警詢後依法究辦。

郭姓男子不爽被高中生說了句「叭三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子不爽被高中生說了句「叭三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝

據了解，郭姓男子（43歲）昨天晚上6時許下班騎機車準備返家，途中騎經新北市新莊區景德路187號前，他沒有減速對著走在人行人穿越道上的行人鳴按喇叭，被路過的16歲高中生隨口說了句「叭三小，會罰6000」。

郭男聽到暴怒把機車臨停一旁，旋即從機車置物箱內拿出一支甩棍尾隨高中生後方，直到進入一間廟宇旁巷弄內，攔下高中生一陣粗口飆罵，引發雙方激烈口角。過程中郭男拳毆高中生，直到高中生負傷，才又返回原處騎機車離開。

高中生左臉多處受傷、左邊耳機毀損，返家後告知家長被打經過，氣的家長貼文臉書社群陳述經過，怒問「現在都會公然動手打人了，治安到底怎麼了」隨後帶著高中生到醫院驗傷、派出所提告。

新莊警分局表示，今天上午警循線通知當事人（郭男）到案說明，郭男坦承一時失序動手打傷高中生，警詢後依恐嚇、傷害、妨害名譽、毀棄損壞等罪嫌函送法辦，另機車騎士未禮讓行人部分，依道路交通管理處罰條例第44條第2項之規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上6000元以下罰鍰。

郭姓男子不爽被高中生說了句「叭三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子不爽被高中生說了句「叭三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子不爽被高中生說了句「叭三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子不爽被高中生說了句「叭三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子不爽被高中生說了句「叭三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子不爽被高中生說了句「叭三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝
高中生說了句「叭三小，會罰6000」被人拿甩棍尾恐嚇、拳毆，家長陪同驗傷提告。記者曾伯愷／翻攝
高中生說了句「叭三小，會罰6000」被人拿甩棍尾恐嚇、拳毆，家長陪同驗傷提告。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子不爽被高中生說了句「叭三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子不爽被高中生說了句「叭三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝

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