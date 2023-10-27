影／高中生被毆畫面曝光！只因一句「叭三小」 機車騎士就動手

新北市新莊區郭姓男子昨晚騎機車經過景德路一處人行穿越道，沒有減速還對著行人鳴按喇叭，被正在過馬路的高中生說了句「叭三小，會罰6000」，郭男不爽持甩棍一路尾後到巷內，拳毆高中生直到倒地，導致高中生臉部多處擦挫傷、耳機毀損，驗傷提告。今天清晨6時許警方通知郭男到案說明，警詢後依法究辦。

郭姓男子不爽被高中生說了句「叭三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝

據了解，郭姓男子（43歲）昨天晚上6時許下班騎機車準備返家，途中騎經新北市新莊區景德路187號前，他沒有減速對著走在人行人穿越道上的行人鳴按喇叭，被路過的16歲高中生隨口說了句「叭三小，會罰6000」。

郭男聽到暴怒把機車臨停一旁，旋即從機車置物箱內拿出一支甩棍尾隨高中生後方，直到進入一間廟宇旁巷弄內，攔下高中生一陣粗口飆罵，引發雙方激烈口角。過程中郭男拳毆高中生，直到高中生負傷，才又返回原處騎機車離開。

高中生左臉多處受傷、左邊耳機毀損，返家後告知家長被打經過，氣的家長貼文臉書社群陳述經過，怒問「現在都會公然動手打人了，治安到底怎麼了」隨後帶著高中生到醫院驗傷、派出所提告。