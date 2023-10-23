騎士跌落蘇花懸崖 拿石塊敲山壁讓警消辨位獲救

台9丁線14.2公里處，舊蘇花公路宜蘭東澳段，今天發生男騎士跌落約50公尺深懸崖意外。這名騎士急中生智拾獲石塊敲擊山壁發出聲響，供搜救人員聽聲辨位獲救。

宜蘭警消近中午獲報，舊蘇花公路東澳段有機車倒放路中，現場留有拖鞋，卻不見騎士，懷疑掉落路旁懸崖。警方透過車牌，查出車主是設籍桃園的林姓男子。

救難人員到場後，大聲呼叫林男姓名。中午左右，現場約50公尺深懸崖半山腰傳回求救聲，之後林男子不時用石塊敲擊山壁，發生聲響，救難人員最後鎖定他的位置，綁上安全索，下切懸崖救人。

警消指出，歷經3個多小時，下午3時終於把全身多處擦挫傷，意識清楚的林男救上來，由救護車送醫救治，林男酒測值為0。

據初步了解，事發時，林男沿著舊蘇花公路騎車北上，經彎道時可能天雨路滑發生這起意外，詳細肇事原因待警方後續釐清。