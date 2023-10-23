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中藥行賣犀牛角粉涉違反野保法 中市府：最高可罰150萬
台中市某間中藥房以高價販售犀牛角粉，遭民眾檢舉，由保七總隊第五大隊查獲；中市農業局指出，賣保育類野生動物及其產製品，最高可處5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金；待案件判決後，將依判決結果協助相關行政流程。
台中1名何姓癌友，聽聞犀牛角粉可抑制惡性腫瘤，經友人介紹，到沙鹿地區某中藥房，2年時間共花了480萬，前後購買6次犀牛角粉，但今年4月仍不幸離世，家屬將剩餘一罐犀牛角粉，送往中市府舉報，由保七總隊偵查，確認該就是瀕臨絕種第1級保育類野生動物印度犀牛，全案依涉嫌違反野生動物保育法，移送台中地檢署偵辦。
中市農業局指出，依據「野生動物保育法」第35及40條規定，買賣保育類野生動物及其產製品，最高可處5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。
農業局提到，此類案件涉及刑法，均移請保七偵辦，並配合後續查緝工作，案件判決後，依判決結果協助活體或産製品處理之行政流程。
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