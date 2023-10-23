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影／酒駕撞死賣菜婦人還肇逃 23歲男子惡行重大遭收押

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣23歲林姓男子涉嫌酒駕，凌晨撞死要去菜市場賣菜的63歲騎車婦人，自知闖下大禍竟肇事逃逸，躲在自家被逮，警方昨天以涉犯公共危險致死及肇逃等罪移送，宜蘭地方法院連夜召開羈押庭，認為林男惡行重大，裁定收押。

小客車的撞擊點是右前方，幾乎是整輛車衝到對向車道撞死騎機車的婦人。圖／警方提供
小客車的撞擊點是右前方，幾乎是整輛車衝到對向車道撞死騎機車的婦人。圖／警方提供

昨天清晨4點多，江姓婦人沿著五結鄉親河路二段往羅東鎮方向，騎機車要去菜市場賣菜，半途騎到親河路二段、即冬山河親水公園大門附近，遭一輛羅東鎮往五結鄉利澤方向的小客車飆速撞上，小客車的撞擊點是右前方，幾乎是整輛車衝到對向車道撞死婦人。

由於撞擊力道過大，自小客車橫在路面滑行數10公尺，波及路旁民宅鐵皮屋及另一輛小客車之後才停止；婦人被撞飛，一條腿還被撞斷，噴到20幾公尺的車道外，現場血肉模糊，機車也嚴重扭曲變形。

林男把車丟在馬路上逃逸，警方獲報以車追人，半個多小時後發現林男躲在家裡，逮人送辦，酒測值高達0.61，嚴重超標。

林男坦承前一晚與朋友唱KTV喝酒到凌晨，開車回家撞到人後逃逸，警方依涉犯公共危險等罪送辦，檢察官晚間複訊後認為林男有逃亡之虞，向法院聲請羈押，宜蘭地方法院連夜召開羈押庭裁定收押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賣菜婦人的機車被撞到嚴重扭曲變形。圖／警方提供
賣菜婦人的機車被撞到嚴重扭曲變形。圖／警方提供
高速撞擊力道過大，自小客車橫在路面滑行數10公尺，波及路旁民宅鐵皮屋及另一輛小客車之後才停止。圖／警方提供
高速撞擊力道過大，自小客車橫在路面滑行數10公尺，波及路旁民宅鐵皮屋及另一輛小客車之後才停止。圖／警方提供
涉嫌酒駕撞死婦人還肇逃的林姓男子，經宜蘭地方法院連夜召開羈押庭裁定收押。圖／警方提供
涉嫌酒駕撞死婦人還肇逃的林姓男子，經宜蘭地方法院連夜召開羈押庭裁定收押。圖／警方提供

宜蘭 羅東 車道

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