年輕女子潛水失蹤 救難人員最終在台灣最南端找到她

女子與3名潛水同好到屏東砂島周邊海域自由潛水，因不明原因失蹤，約1個半小時後在台灣最南點地標距岸200公尺處尋獲。圖／南部分署第六岸巡隊提供 23歲女子與3名同好22日下午到屏東鵝鑾鼻至砂島周邊海域自由潛水，同行友人半小時 後發現她不見了，緊急報案求助，海巡動員人力海上全面搜尋，1個半小時後看到她趴在台灣最南端的地標處礁岩處休息，疑體力不支且飽受驚嚇，該處距她下水處已有兩百公尺距離，幸好女子意識清楚無明顯外傷，順利載回鵝鑾鼻漁港。

經救護人員初步檢視，女潛客僅受到驚嚇，經短暫休息後返回，無就醫。岸巡隊呼籲，近期屏東地區受東北季風影響，天候海象變化多端，風浪較不穩定，民眾如欲從事水域遊憩活動或出海作業應審慎評估天候、海象及活動範圍安全性。

南部分署第六岸巡隊指出，該女子於22日午3點與3友人到至砂島海域從事潛水，因不明原因未與同行友人一同上岸，獲報後出動第6岸巡隊、第14海巡隊、消防墾丁分隊及民間救難協會等單位，派員及海巡艇、水上摩托車救援，在下午4點40分於台灣最南點地標距岸200公尺處發現該名失蹤女潛客。