婦騎車賣菜遭撞死 酒駕男棄車逃回家

23歲林姓男子酒駕撞死人，還棄車逃逸；警方以車追人，林男酒測0.61，嚴重超標，涉犯公共危險罪。圖／讀者提供 六十三歲江姓婦人昨天凌晨騎車去賣菜，在宜蘭縣親水公園門口遭廿三歲林男飆車跨越車道撞飛，江大腿與身體分離，當場死亡；林男闖禍後棄車逃回家，半小時後被警方循線逮捕，酒測值○點六一毫克，他坦承酒駕撞死人逃逸，被依公共危險、肇逃等罪送辦。

警方調查，昨天凌晨四點多，江姓婦人沿著五結鄉親河路二段往羅東鎮方向，騎車要去羅東菜市場賣菜，半途騎到親河路二段、即冬山河親水公園大門附近，遭林男駕駛，沿羅東鎮往五結鄉利澤方向的小客車撞上，小客車右前方撞擊機車後，幾乎是整輛車衝到對向車道。

監視器顯示，江姓婦人騎車速度並不快，林男駕駛的自小客車飆速闖過道路中線，迎面撞上婦人。由於撞擊力道過大，江婦被撞飛，自小客車橫在路面滑行數十公尺，還波及路旁民宅鐵皮屋及另一輛小客車之後才停止；婦人的機車扭曲變形，她一條腿被撞斷與身體分離，血肉模糊。

林男一時心慌，竟把車丟在馬路上逃逸，警方獲報以車追人，半個多小時後發現林男躲在家裡，逮人帶回偵辦，酒測值達○點六一毫克。

警方調查，林男年紀輕輕，有竊盜等多項前科，訊問時他表示，前一晚與朋友在羅東鎮ＫＴＶ喝酒到隔天凌晨，坦承肇事逃逸；警方認為林男酒駕意識不清，把車衝到對向車道，害死一條人命又逃逸，偵詢後依公共危險致死、肇逃等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

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