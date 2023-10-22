頭份撿到槍支零件烏龍疑自導自演 原PO：我也被設計了
苗栗縣頭份市10月18日深夜傳出黑狗叼回槍支零件案情大逆轉，警方查出原PO者頭份市民代表周訓宇的林姓表哥疑似自編自導，周道歉並表示自己也被設計，全案警方依偽造文書、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦。
周訓宇日前在臉書PO出「頭份路上都能撿到槍...的零件」，警方接獲報案，原版本是頭份市一家炸雞店養的黑狗「小白」，10月18日深夜11點多半左右，不知從何處叼回一個束口袋，棄置在店門口，狗主察看發現袋內裝有空彈匣、槍管、彈簧等疑似手槍的零件，周訓宇接到開炸雞店的林姓表哥通知到場，並調閱監視器提供線索。
警方過濾監視器，查出案情大逆轉，警方調查，束口袋是由林男拿回炸雞店，因開機車行的羅姓友人，發現另名友人生前放置在機車行的袋子有一段時間，清理時發現，又不知如何處理，因此拿給林設法，林丟棄在附近花圃，小白卻把袋子叼回來。
警方將槍支零件送檢驗，採取指紋、鑑驗是否槍支零件等，並持續追查上手，因林男第一時間警訊時誤導案情，全案朝偽造文書及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，進一步偵辦中。
周訓宇表示不知情，一開始接獲表哥通知察看，後來才知道表哥自編自導自演，他也被設計了，沒有特別責怪警方，發文造成困擾及浪費社會資源，「我深感抱歉」，他會要求店家積極配合後續查辦。
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