影／婦人騎車買菜慘遭撞飛肢體分離 肇逃酒駕男躲家被逮

宜蘭縣親水公園門口今發生一起死亡車禍，63歲婦人凌晨騎車要去買菜，在路口慘遭酒駕男開車撞飛，致大腿與身體分離，當場死亡；23歲林姓男子闖下大禍，棄車逃逸，未通報將傷者送醫。警方發動圍捕上午逮到人，林男酒測嚴重超標，依公共危險罪。

從監視器看起來，江姓婦人騎車速度並不快，林男駕駛的自小客車疑似越過道路中線，迎面對撞。由於撞擊力道過大，江婦被撞飛，自小客車橫在路面滑行數10公尺才停止，婦人的機車扭曲變形，一條腿被撞斷與身體分離，血肉模糊。

警方調查，今天清晨4點多，江姓女騎士沿著五結鄉親河路二段往羅東鎮方向，要去菜市場買菜， 半途騎到親河路二段、即冬山河親水公園大門附近，遭一輛羅東鎮往五結鄉利澤方向的小客車撞上。

林男把車丟在馬路上逃逸，警方獲報以車追人，發現林男躲在家裡，逮人送辦。警方訊問他時坦承肇事逃逸，酒測值高達0.61，涉犯公共危險罪，林男疑因酒駕意識不清開到對向車道，害死1條人命又逃逸，詳細肇事原因尚待警方調查。